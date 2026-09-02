شاهرخی: مسجد و روحانیت نباید از متن جامعه فاصله بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از قاریان قرآن کریم و مداحان جوان و نوجوان شهرستان خرم‌آباد و همچنین در نشست فصلی و دیدار با ائمه جماعات و طلاب حوزه علمیه استان، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی و حضور فعال روحانیت در میان مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت روحانیت و حوزه‌های علمیه اظهار داشت: روحانیون و طلاب در هر جغرافیا باید خود را از یاران حضرت ولی‌عصر(عج) بدانند و با بصیرت، معرفت، منطق و استدلال، مردم را به راه خدا دعوت کنند.

دعوت به خدا باید بر پایه بصیرت باشد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به آیه ۱۰۸ سوره یوسف، افزود: دعوت روحانیت باید دعوت به راه خدا باشد، نه دعوت به خود و این دعوت نیز باید بر پایه بصیرت، معرفت، آگاهی، منطق، استدلال و نیت خالصانه انجام شود.

شاهرخی با بیان اینکه امامین انقلاب اسلامی پرچمداران این مسیر بوده‌اند، گفت: همان‌گونه که ائمه اطهار(ع) در طول تاریخ یارانی داشته‌اند، روحانیون و طلاب در این جغرافیا نیز باید خود را از یاران حضرت ولی‌عصر(عج) بدانند.

وی ادامه داد: این جایگاه از یک سو توفیق و مدال و از سوی دیگر مسئولیتی سنگین است؛ بنابراین باید هم خود را به صفات نیک و برجسته آراسته کنیم و هم مردم را به این مسیر دعوت کنیم.

مسجد همچنان محور فعالیت فرهنگی است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر جایگاه مسجد، اظهار داشت: امام راحل مساجد را مراکز بسط حقیقت و فقه اسلام می‌دانستند و همین مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بودند.

شاهرخی افزود: نباید تصور کنیم پس از پیروزی انقلاب دیگر نیازی به مسجد نداریم؛ بلکه باید بیش از گذشته مسجد، محراب و منبر را حفظ و تقویت کنیم.

وی با اشاره به هشدارهای امام خمینی(ره) درباره خالی شدن تدریجی مساجد، تصریح کرد: دشمن برای چنین اقداماتی عجله ندارد و ممکن است کاهش حضور مردم در مساجد به صورت تدریجی اتفاق بیفتد؛ بنابراین باید نسبت به حفظ این سنگرهای دینی و اجتماعی هوشیار باشیم.

تأکید بر حضور پررنگ‌تر روحانیون در مساجد

شاهرخی با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه روحانیت در جامعه گفت: روحانیون باید حیثیت روحانیت را حفظ کنند و کاری نکنند که نگاه مردم به این جایگاه تغییر کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حضور بیشتر روحانیون در مساجد، افزود: اگر در یک محله چند روحانی حضور دارند، شایسته نیست تنها یک نفر امام جماعت باشد و دیگران در مسجد حضور پیدا نکنند؛ روحانیون باید همان‌گونه که امام راحل تأکید داشتند، هادی دیگران باشند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان حضور روحانیون در نماز جمعه، مناسبت‌های انقلابی، اعیاد و ایام مذهبی را ضروری دانست و گفت: انتظار می‌رود روحانیون در مناسبت‌هایی مانند ۲۸ صفر نیز حضور پررنگ‌تری در مسجد، محراب و منبر داشته باشند؛ چراکه این موضوع مورد مطالبه مردم متدین نیز هست.

مشکلات اوقاف باید تا حصول نتیجه پیگیری شود

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل حوزه اوقاف، اظهار داشت: مشکلات این حوزه باید با حضور مسئولان مربوطه از جمله حجت‌الاسلام طباطبایی بررسی و برای حل آنها اقدام شود.

وی افزود: اگر موضوعی در سطح استان قابل حل نیست، باید از طریق مسئولان مربوطه در سطح ملی پیگیری شود تا مسائل و مطالبات در این حوزه روی زمین نماند.

مطالبه‌گری باید به اقدام عملی منجر شود

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به شکل‌گیری فضای مطالبه‌گری در کشور گفت: در این زمینه جلساتی برگزار شده و تلاش داریم این جلسات از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و به اقدامات عملی و اجرایی منجر شود.

شاهرخی ادامه داد: در همین راستا، برگزاری جلسات با دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است تا مطالبات مطرح‌شده در نهایت به تصمیم و اقدام عملی منتهی شود.

تأکید بر نظارت قانونی بر اماکن عمومی

وی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر اماکن عمومی، گفت: در موارد تخلف، دستگاه‌های مسئول باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.

شاهرخی با اشاره به نمونه‌ای از گزارش‌های اخیر درباره یک فعالیت تبلیغاتی نامناسب در یکی از خیابان‌های شهر، افزود: در این مورد، اداره اماکن بلافاصله ورود کرد و واحد صنفی مربوطه تعطیل شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تأکید کرد: ساماندهی و نظارت باید به صورت دقیق و نامحسوس در بانک‌ها، فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز عمومی انجام شود و هر اقدامی که برخلاف آیین‌نامه یا ضوابط پروانه فعالیت باشد، از طریق صنف مربوطه، اماکن و پلیس پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت انجام نشدن وظایف قانونی نیز موضوع ترک فعل قابل پیگیری است و دادستان بر برخورد با ترک فعل‌ها تأکید کرده است.

اقدامات فرهنگی در کنار برخورد قانونی

شاهرخی با تأکید بر اینکه اقدامات قانونی باید در کنار فعالیت‌های فرهنگی دنبال شود، اظهار داشت: در سطح شهر چندین ایستگاه فرهنگی با همکاری حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی راه‌اندازی خواهد شد و حضور روحانیون در این ایستگاه‌ها یک اقدام فی‌سبیل‌الله است.

وی افزود: نمی‌توان صرفاً اعتراض کرد و منتظر ماند دیگران مشکلات را حل کنند؛ همه باید در این عرصه مسئولیت‌پذیر و حاضر باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تأکید کرد: اگر اقدامات قانونی و فرهنگی در بانک‌ها، داروخانه‌ها، فروشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز عمومی به شکل صحیح انجام شود، فضای شهر نیز تغییر خواهد کرد و مردم احساس خواهند کرد که روندهای جدیدی در حال شکل‌گیری است.

اجرای قانون عفاف و حجاب با روش‌های قانونی و کم‌تنش

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت اجرای قانون عفاف و حجاب، گفت: توقف برخی سازوکارهای نظارتی در شکل‌گیری بخشی از شرایط موجود مؤثر بوده است.

وی افزود: زمانی که نظارت قانونی متوقف شود، این تصور شکل می‌گیرد که افراد می‌توانند بدون توجه به ضوابط عمل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: جنگ همچنان مسئله اول کشور است و اقدامات فرهنگی و اجتماعی باید با دقت و به گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه درگیری و تنشی ایجاد نکند.

وی ادامه داد: پیشنهاد برخی افراد برای برگزاری تجمع و تذکر خیابانی ممکن است زمینه سوءاستفاده و ایجاد درگیری را فراهم کند؛ بنابراین ابتدا باید از روش‌های قانونی، دقیق، نامحسوس و بدون تنش و از طریق صنوف، اماکن و پلیس استفاده شود.

تقدیر از فعالیت‌های دینی روحانیون و طلاب

شاهرخی در پایان با تقدیر از دعاها، مناجات‌ها و توسل‌های روحانیون و طلاب، گفت: امیدواریم به برکت این دعاها و توسل‌ها، خداوند جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران را از شر شیاطین صهیونیستی و آمریکایی حفظ کند و این کشتی را به سلامت به مقصد برساند.