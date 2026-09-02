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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

نمایشگاه محصولات خانگی چگنی فرصتی برای حمایت از تولید و اشتغال‌زایی

نمایشگاه محصولات خانگی چگنی فرصتی برای حمایت از تولید و اشتغال‌زایی

چگنی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی در بازدید از نمایشگاه محصولات خانگی این شهرستان، بر حمایت از تولیدکنندگان، تقویت مشاغل خانگی و توسعه بازار عرضه محصولات تولیدی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی به همراه بازرسان تنظیم بازار استان عصر چهارشنبه از نمایشگاه تولیدکنندگان محصولات خانگی این شهرستان بازدید کرد.

این نمایشگاه با همت بنیاد برکت شهرستان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان چگنی برپا شده است و در آن بخشی از توانمندی‌ها و تولیدات فعالان حوزه مشاغل خانگی به نمایش گذاشته شده است.

بررسی ظرفیت تولیدکنندگان محصولات خانگی

در جریان این بازدید، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی و بازرسان تنظیم بازار استان ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدکنندگان، از محصولات عرضه‌شده در نمایشگاه بازدید کرده و در جریان روند فعالیت تولیدکنندگان و نحوه عرضه محصولات قرار گرفتند.

تأکید بر حمایت از تولید و توسعه بازار

این بازدید با هدف حمایت از تولیدکنندگان، معرفی ظرفیت‌های مشاغل خانگی و کمک به رونق تولید و توسعه بازار محصولات تولیدی انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی همچنین بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های موجود در حوزه مشاغل خانگی و تقویت زنجیره عرضه محصولات تأکید کرد تا زمینه برای توسعه فعالیت تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال فراهم شود.

کد مطلب 6935921

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