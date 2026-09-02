وزیر آموزش و پرورش در مسجد جمکران حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه چهارشنبه در جریان سفر خود به شهر مقدس قم، در مسجد مقدس جمکران حضور یافت و ضمن زیارت این مکان مقدس، در نماز جماعت مغرب و عشا شرکت کرد.



وزیر آموزش و پرورش در این سفر، علاوه بر حضور در مسجد مقدس جمکران، برنامه‌های مختلفی را در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی دنبال خواهد کرد.



زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده وزیر آموزش و پرورش در سفر به قم است که در کنار دیگر برنامه‌های این سفر انجام خواهد شد.



کاظمی همچنین در نشست سالانه شورای سیاست‌گذاری ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش حضور خواهد یافت و در این نشست، برنامه‌های مرتبط با همکاری‌های مشترک حوزه و آموزش و پرورش مورد توجه قرار می‌گیرد.



وزیر آموزش و پرورش در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم، دیدارهایی با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم خواهد داشت.

