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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

وزیر آموزش و پرورش در مسجد جمکران حضور یافت

وزیر آموزش و پرورش در مسجد جمکران حضور یافت

قم- وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر یک‌روزه خود به شهر مقدس قم، با حضور در مسجد مقدس جمکران به زیارت این مکان مقدس مشرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه چهارشنبه در جریان سفر خود به شهر مقدس قم، در مسجد مقدس جمکران حضور یافت و ضمن زیارت این مکان مقدس، در نماز جماعت مغرب و عشا شرکت کرد.

وزیر آموزش و پرورش در این سفر، علاوه بر حضور در مسجد مقدس جمکران، برنامه‌های مختلفی را در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی دنبال خواهد کرد.

زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده وزیر آموزش و پرورش در سفر به قم است که در کنار دیگر برنامه‌های این سفر انجام خواهد شد.

کاظمی همچنین در نشست سالانه شورای سیاست‌گذاری ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش حضور خواهد یافت و در این نشست، برنامه‌های مرتبط با همکاری‌های مشترک حوزه و آموزش و پرورش مورد توجه قرار می‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم، دیدارهایی با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم خواهد داشت.

کد مطلب 6935923

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