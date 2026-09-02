وزیر آموزش و پرورش به شهر مقدس قم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر چهارشنبه وارد قم شد و در بدو ورود مورد استقبال جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.



این سفر با محوریت توسعه تعاملات میان وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه و بررسی ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه در عرصه تعلیم و تربیت انجام می‌شود.



وزیر آموزش و پرورش در جریان حضور خود در قم، در نشست سالانه شورای سیاست‌گذاری ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش شرکت خواهد کرد.



در این نشست، مهم‌ترین موضوعات مرتبط با همکاری‌های مشترک حوزه و نظام تعلیم و تربیت کشور و همچنین برنامه‌های پیش‌روی این دو مجموعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.



بررسی راهکارهای تقویت تعامل میان حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش از جمله محورهای اصلی برنامه سفر وزیر آموزش و پرورش به قم اعلام شده است.



بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه در حوزه تعلیم و تربیت و پیگیری برنامه‌های مشترک میان دو مجموعه نیز در دستور کار نشست شورای سیاست‌گذاری ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش قرار دارد.



کاظمی همچنین در جریان سفر خود به قم با شماری از مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.



وزیر آموزش و پرورش در ادامه برنامه‌های سفر خود، به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف خواهد شد.



تشرف به مسجد مقدس جمکران نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای وزیر آموزش و پرورش در سفر به قم است.

