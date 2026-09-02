به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمآباد عصر روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به ریاست جواد سپهوند، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و با حضور اعضای ستاد و کارشناسان برگزار شد.
در این نشست، گزارشهای تحلیلی از وضعیت موجود بخش زراعت ارائه و راهکارهای عملیاتی برای اجرای برنامههای پیشبینیشده در سال زراعی مورد بررسی قرار گرفت.
اجرای طرح مزارع الگویی در اولویت
یکی از محورهای اصلی این جلسه، برنامهریزی برای اجرای طرح ملی مزارع الگویی بهعنوان یکی از اولویتهای سال زراعی بود.
همچنین نحوه توزیع نهادههای کودی بر اساس الگوی کشت و رویکرد زمینمحور و سازوکار توزیع گندم بذری با تأکید بر تکمیل دقیق اطلاعات متقاضیان مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
جواد سپهوند، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمآباد در این نشست بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای طرح مزارع الگویی و توزیع نهادهها تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق طرح مزارع الگویی و توزیع عادلانه نهادهها بر اساس الگوی کشت، از اولویتهای اساسی شهرستان است و هرگونه تخلف در این حوزه قابل پذیرش نیست.
وی افزود: بازدیدهای میدانی و راستیآزمایی اطلاعات، مسیر دستیابی به آمار دقیق و زمینهساز برنامهریزی صحیح در بخش زراعت است.
تأکید بر تأمین بهموقع کود محصولات راهبردی
امین فرهادینژاد، معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی خرمآباد نیز با اشاره به اهمیت سامانههای نظارتی، بر ضرورت یکسانسازی اطلاعات در سامانههای «سامکا» و «پهنهبندی» تأکید کرد.
وی تأمین بهموقع کودهای پایه برای محصولات راهبردی از جمله کلزا را نیازمند همکاری مؤثر کارگزاران بخش خصوصی و نظارت مستمر مسئولان مراکز دانست.
تشدید نظارت بر توزیع نهادهها
در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله ممنوعیت ارائه خدمات به متخلفان کشت گیاهان ممنوعه، اصلاح اطلاعات ترسیمی اراضی فاقد حالت زراعی و پیگیری جذب و حمل نهادههای کود شیمیایی توسط کارگزاران تحت نظارت مسئولان مراکز مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمآباد بر استمرار نظارتهای میدانی تأکید کرد و از مسئولان و کارشناسان خواست با جدیت نسبت به اجرای مصوبات جلسه اقدام کرده و گزارش پیشرفت اقدامات را در بازههای زمانی تعیینشده به مدیریت ارائه کنند.
نظر شما