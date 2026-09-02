به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمدرضا شاهرخی، عصر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان با اشاره به پیچیدگی‌های جنگ ترکیبی دشمن علیه باورها و اعتقادات نسل جوان، بر ضرورت تقویت اقدامات فرهنگی و اجتماعی با رویکردی هوشمندانه، قانونی و هماهنگ تأکید کرد.

وی اظهار داشت: دشمن در ۴۷ سال گذشته همواره در حال نبرد اعتقادی و فرهنگی برای تضعیف باورهای جوانان بوده و می‌داند تزلزل در ایمان و اعتقادات می‌تواند زمینه‌ساز تسلیم یک ملت در عرصه‌های دفاعی و علمی شود.

ضرورت پرهیز از اقدامات تنش‌زا در مسائل فرهنگی

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه نحوه مواجهه با مسائل فرهنگی باید با ظرافت و دقت دنبال شود، تصریح کرد: نباید به‌گونه‌ای عمل شود که زمینه ایجاد آشوب و تنش در جامعه فراهم شود، بلکه تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، نهادهای دینی، بسیج و مؤسسات فرهنگی باید با هماهنگی و هم‌افزایی، وظایف قانونی خود را با تدبیر و هوشمندی انجام دهند.

شاهرخی با قدردانی از عملکرد دستگاه قضایی و دادستان مرکز استان در برخورد با برخی رویدادهای ضداخلاقی افزود: هرگاه گزارش‌هایی از اقدامات خلاف شرع و ضدفرهنگی در سطح شهر واصل شده، دستگاه قضایی و پلیس اماکن ورود قانونی داشته‌اند، اما با توجه به گستردگی ابعاد این مسائل، نیازمند هماهنگی منسجم و مستمر میان دستگاه‌های مسئول هستیم.

نظارت قانونی بر اماکن عمومی دنبال شود

وی به راهکارهای مطرح‌شده در جلسه شورای فرهنگ عمومی اشاره کرد و گفت: در گام نخست، نظارت بر اماکنی که متولیان مشخص دارند، از جمله بیمارستان‌ها، بانک‌ها، داروخانه‌ها، فروشگاه‌ها و تفرجگاه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تأکید کرد: این نظارت‌ها باید به‌صورت نامحسوس انجام شود و در صورت مشاهده موارد مغایر با حیا و حجاب، موضوع از طریق اصناف و با استناد به پروانه‌های کسب و آیین‌نامه‌های مصوب، به متخلفان تذکر داده شود تا از این مسیر، فضای عمومی شهر ساماندهی شود.

شاهرخی همچنین بر ضرورت آموزش و ساماندهی کنشگران فرهنگی و آمران به معروف تأکید کرد و افزود: اقدامات در این زمینه باید در چارچوب قوانین ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ضوابط بسیج و سایر قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

توجه به محیط‌های دانشگاهی و مدارس

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به در پیش بودن بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران آموزش و پرورش و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق احکام دینی و آیین‌نامه‌های انضباطی در محیط‌های آموزشی و خوابگاه‌ها اقدام کنند.

وی تأکید کرد: اجرای آیین‌نامه‌ها باید بدون ایجاد تنش و با تکیه بر آگاهی‌بخشی به دانشجویان و دانش‌آموزان دنبال شود تا رعایت موازین اخلاقی و فرهنگی در محیط‌های علمی با روش صحیح و منطقی تحقق یابد.

مطالبه‌گری باید به اقدام عملی منجر شود

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با انتقاد از اکتفا به نقد وضع موجود بدون ورود به مرحله اقدام، بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به مشارکت و اقدام عملی همگانی نیاز داریم و نباید تنها به آسیب‌شناسی و بیان مشکلات بسنده کنیم.

شاهرخی افزود: همه ما در قبال مسائل فرهنگی و اجتماعی دارای وظیفه دینی و مذهبی هستیم و باید با هم‌افزایی اندیشه‌ها و ظرفیت‌های موجود، از مرحله بیان مسئله عبور کرده و وارد میدان عمل شویم.

صیانت از اخلاق عمومی در امتداد دفاع از ارزش‌ها

وی با یادآوری اهمیت دفاع مقدس تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی هیچ‌چیز جایگاه رفیع دفاع مقدس را نمی‌گیرد، اما در شرایط فعلی نیز بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های فرهنگی می‌تواند بنیه دفاعی و اعتقادی کشور را تضعیف کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان ادامه داد: پاسداری از حریم اخلاق در جامعه، در امتداد همان مسیر دفاع از ارزش‌ها قرار دارد و برای تحقق آن باید ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، قضایی، فرهنگی، حوزه‌های علمیه، بسیج و نهادهای آموزشی در یک مسیر مشترک و هماهنگ به کار گرفته شود.

شاهرخی تأکید کرد: هدف نهایی جلسات شورای فرهنگ عمومی باید رسیدن به یک نقشه راه واحد برای صیانت از حریم خانواده و اخلاق عمومی در جامعه باشد؛ نقشه راهی که هم بر اجرای قانون استوار باشد و هم با تدبیر، آگاهی‌بخشی و پرهیز از تنش، زمینه اصلاح و ارتقای فضای فرهنگی و اجتماعی استان را فراهم کند.