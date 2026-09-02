۱۲۰۰ نقطه از شبکه برق استان تهران طی جنگ رمضان آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سادات، معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران، در جلسه شورای اداری رباطکریم با اشاره به شرایط حساس کشور و تجربه بحرانها و جنگهای اخیر، اظهار کرد: اولویت اصلی مدیران باید تأمین رفاه،معیشت، آرامش و امنیت مردم باشد و موفقیت دستگاههای اجرایی زمانی معنا پیدا میکند که آثار خدمترسانی در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.
وی با اشاره به حجم حملات و آسیبهای واردشده به استان تهران در جریان جنگهای اخیر افزود:بخش قابل توجهی از حملات متوجه تهران بود، اما با وجود آسیب به برخی زیرساختها و مراکز روند ارائه خدمات عمومی و حیاتی در استان با اختلال جدی مواجه نشد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران با بیان اینکه در جریان جنگ اخیر، اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت جانباختگان و مجروحان،تشکیل پرونده و پیگیری امور آنان از طریق بنیاد شهید انجام شد گفت:فرمانداریها نیز در این فرآیند نقش مؤثری داشتند و اقدامات مربوط به شهرستانها بهصورت مستمر دنبال شد.
سادات ادامه داد:در جریان حملات، سه مرکز ذخیره و توزیع فرآوردههای نفتی در استان تهران آسیب دید،اما با تأمین سوخت از استانهای معین،فعالیت تمامی۳۸۶ جایگاه سوخت استان بدون توقف ادامه پیدا کرد.
وی همچنین به آسیبهای واردشده به شبکه برق اشاره کرد و گفت:بیش از یکهزار و ۲۰۰ نقطه از شبکه برق استان دچار آسیب شد، اما با تلاش مجموعه وزارت نیرو و شرکتهای توزیع، متوسط زمان بازگشت برق به حدود ۵۲ دقیقه رسید.در حوزه آب، گاز و ارتباطات نیز اقدامات ترمیمی و تثبیتی بهسرعت انجام شد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران با اشاره به آمادهباش کامل ۱۱۰ پایگاه اورژانس در دوره بحران،اظهار کرد: تأمین کالاهای اساسی،کنترل زنجیره توزیع و نظارت بر مراکز تولید و عرضه نیز بهصورت ویژه دنبال شد و با افزایش سهمیه آرد،فعالیت بیش از ۱۱ هزار نانوایی استان استمرار یافت.
سادات افزود:بیش از ۱۰۰ نقطه ثابت بازرسی و نظارت در استان تهران برای کنترل بازار و رسیدگی به شکایات مردمی فعال بود و با تخلفات،احتکار و اخلال در روند توزیع کالاهای اساسی برخورد شد.
وی با تأکید بر اینکه شرایط ناشی از بحران همچنان نیازمند آمادگی و هوشیاری است، گفت: نوسانات اقتصادی، افزایش قیمتها،شرایط منطقهای، جنگ رسانهای و برخی فراخوانها برای ایجاد ناآرامی، ضرورت آمادگی مستمر دستگاههای اجرایی و امنیتی را دوچندان کرده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران با بیان اینکه مدیریت شرایط اجتماعی در پایتخت نیازمند رصد تحولات در سراسر کشور است،خاطرنشان کرد: مسائل و مطالبات اجتماعی باید از مبدأ شناسایی و مدیریت شود تا از تبدیل شدن مسائل محدود به بحرانهای گسترده جلوگیری شود.
سادات همچنین بر ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت:هر دستگاه باید بتواند در شرایط بحرانی تا حد امکان خوداتکا باشد،نقاط ضعف خود را پیش از وقوع بحران شناسایی کند و با برگزاری مانور و تمرین، آمادگی مجموعه را بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار دهد.
وی یکی از اولویتهای مهم مدیران را رسیدگی واقعی به مطالبات مردم دانست و افزود: در معاونت امنیتی و انتظامی استانداری، موضوعات و مطالبات مردم بهصورت مستمر رصد میشود، اما صرفاً طرح مسائل در جلسات کافی نیست؛ هر مطالبه باید شناسایی،اولویتبندی و برای آن دستگاه مسئول و مسیر مشخصی برای حل مسئله تعیین شود.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و اشتغال گفت:بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان که در جریان بحران با مشکل مواجه شده بودند، مجدداً به چرخه تولید بازگشتند و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.
سادات با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی اظهار کرد:در شرایط کنونی باید از هرگونه اقدام و اظهاری که موجب تضعیف روحیه و همبستگی اجتماعی میشود،پرهیز و توانمندیهای کشور برای مردم تبیین شود.
وی در ادامه پنج اولویت را برای مدیران برشمرد و گفت:حفظ آمادگی در برابر بحران، تقویت هماهنگی بین دستگاهی،توجه به معیشت و نظارت بر بازار، تسهیل پاسخگویی به مطالبات مردم و شناسایی زیرساختهای آسیبپذیر باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.
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