به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند، عصر چهارشنبه در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان، با قدردانی از بازیکنان و هواداران خیبر اظهار داشت: خداوند مهربان را شاکرم که توانستیم سه امتیاز این بازی را کسب کنیم و این سه امتیاز را ابتدا به برادر عزیزم، جناب آقای دکتر عبدی، مالک محترم باشگاه و سپس به هواداران واقعی خیبر تقدیم میکنم.
وی افزود: هواداران امروز نشان دادند غیرت مردم لرستان تا چه اندازه است. با وجود اینکه بازی دربی بود، هواداران واقعی خیبر ۹۰ دقیقه تیمشان را تشویق کردند و انرژیای که از روی سکوها به بازیکنان منتقل شد، تأثیر زیادی در عملکرد خوب تیم داشت.
انرژی هواداران تأثیر زیادی روی تیم داشت
کمالوند با اشاره به حمایت هواداران در جریان این مسابقه گفت: از ابتدای فصل چندین بار این موضوع را مطرح کردهام و امروز نیز دوباره تأکید میکنم که حمایت هواداران و انرژیای که از سکوها به تیم منتقل میشود، در عملکرد بازیکنان تأثیرگذار است.
سرمربی خیبر ادامه داد: هوادارانی که امروز ۹۰ دقیقه تیم خود را تشویق کردند، همان هواداران واقعی خیبر هستند و باید از این حمایت آنها قدردانی کرد.
هدف خیبر قرار گرفتن در جمع مدعیان بالای جدول نیست
کمالوند با تأکید بر اینکه باید با واقعیتهای فوتبال و شرایط اقتصادی باشگاهها به خیبر نگاه کرد، گفت: از ابتدای فصل نیز عرض کردهام که هدف باشگاه خیبر نه کسب سهمیه آسیایی است و نه قرار گرفتن در بین چهار یا پنج تیم بالای جدول.
وی تصریح کرد: ما نسبت به مسائل واقعبینانه نگاه میکنیم. وقتی تیمهایی در جدول حضور دارند که بیش از چهار یا پنج همت هزینه کردهاند، نمیتوان با یکدهم یا یکپانزدهم این بودجه انتظار داشت که خیبر بالاتر از آنها در جدول قرار بگیرد.
کمالوند از مالک خیبر تقدیر کرد
سرمربی خیبر در ادامه با اشاره به حمایت مالک باشگاه از این تیم اظهار داشت: درباره آقای دکتر عبدی در دفعه قبل نیز گفتم که باید مجسمه طلای او را بسازند و مقابل ورزشگاه تختی خرمآباد بگذارند.
کمالوند افزود: در این وضعیت اقتصادی، تیمداری بسیار سخت است. اینکه یک نفر سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان، بدون هیچ کمکی از هیچ ارگانی، هزینه کند و بهتنهایی برای شور و نشاط مردم شهر خرمآباد و مردم لرستان تلاش کند، کار بسیار بزرگی است.
وی گفت: خواهش من این است که از این به بعد نگاه خود را نسبت به خیبر تغییر دهیم.
سرمربی خیبر خرمآباد، با اشاره به تفاوت بودجه میان تیمهای مدعی قهرمانی اظهار داشت: در تمام دنیا چهار یا پنج تیم برای قهرمانی میجنگند. به من بگویید در اسپانیا به جز رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید، تیم دیگری میتواند قهرمان شود؟
وی افزود: در فوتبال ایران نیز تیمهایی که چهار تا پنج همت هزینه میکنند، باید به دنبال کسب سهمیه باشند و ما باید شرایط و واقعیتهای فوتبال را در نظر بگیریم.
قول کمالوند برای تکرار یک نتیجه آبرومند
سرمربی خیبر با اشاره به عملکرد این تیم در دو فصل گذشته گفت: ما در دو سال گذشته یک نتیجه آبرومند گرفتیم و این قول را به همشهریان عزیزم میدهم که امسال نیز یک نتیجه آبرومند خواهیم گرفت.
کمالوند ادامه داد: البته امسال یک تفاوت مهم داریم و آن اینکه تیم ما برای آینده باشگاه نیز در حال شکلگیری است. بعد از بازی با آلومینیوم نیز گفتم که در تیم من شش بازیکن خرمآبادی زیر ۲۳ سال حضور دارند.
وی تأکید کرد: باید این موضوع را متوجه شویم که یک همشهری آمده و برای آینده باشگاه خیبر کاری انجام میدهد.
حضور پررنگ بازیکنان جوان و بومی در خیبر
سرمربی خیبر با اشاره به ترکیب تیمش در دیدار برابر فولاد گفت: امروز شش بازیکن خرمآبادی در ترکیب داشتیم و آقای تیموری نیز در زمین بازی میکرد. شما نگاه کنید؛ دیناروند، محبی، حاجآقایی، فارسی، تیموری و خانزادی، همگی جوان هستند.
کمالوند افزود: این بازیکنان نیاز به فرصت دارند. باید اجازه بدهیم بازی کنند، تجربه به دست بیاورند و رشد کنند. من یک عمر مربیگری کردهام و تحمل فشار را دارم، اما وقتی فشار بیش از اندازه به تیم وارد میکنیم، ممکن است به بازیکنان جوان آسیب برسد.
کمالوند: از جوانان تیم حمایت کنید
وی با تأکید بر ضرورت صبوری و حمایت هواداران از تیم اظهار داشت: من مشکلی با فشار و انتقاد ندارم و سالهاست مربیگری میکنم و این شرایط را تحمل میکنم، اما بازیکنان جوان نیازمند حمایت و فرصت هستند.
سرمربی خیبر با اشاره به دیدار این تیم برابر پیکان گفت: اعتقاد من این است که اگر در بازی با پیکان کمی حوصله میکردیم و تیم را ۹۰ دقیقه حمایت میکردیم، شاید میتوانستیم برنده آن بازی باشیم.
کمالوند ادامه داد: انتظار ما از هواداران این است که در کنار تیم بمانند و به بازیکنان جوان فرصت بدهند؛ چراکه بخشی از برنامه ما ساختن تیمی برای آینده خیبر است.
بعد از تعطیلات چهره واقعی خیبر را خواهید دید
وی در ادامه نشست خبری پس از دیدار برابر فولاد خوزستان اظهار داشت: تا اینجا فکر میکنم بد نتیجه نگرفتهایم. درباره بازی با پیکان نیز عرض کردم که ما چوب چهار بازی را خوردیم؛ چراکه در آن مسابقه ۹۰ دقیقه ناجوانمردانه ۱۰ نفره بازی کردیم.
وی افزود: نتیجه آن مسابقه را هم دیدید و داور آن دیدار تا امروز هنوز نتوانسته قضاوت کند. به هر ترتیب، بسیار خوشحالم که توانستیم این سه امتیاز را به دست بیاوریم و فکر میکنم انشاءالله بعد از تعطیلات پیشرو، چهره واقعی خیبر را خواهید دید.
جوانان خیبر در حال آبدیده شدن هستند
کمالوند درباره دلیل این ارزیابی خود گفت: تعدادی از بازیکنان ما جوان هستند و بهتدریج در حال آبدیده شدن هستند. ترس آنها در حال ریختن و استرسشان برای بازی کردن در حال کاهش است.
سرمربی خیبر ادامه داد: در همین چهار، پنج هفته اخیر ببینید چه جوانانی را به میدان فرستادهام؛ آقای صالحی از تیم امیدها آمد و بازی کرد و آقای تیموری نیز فرصت بازی پیدا کرد. همه این بازیکنان در حال کسب تجربه هستند.
وی با اشاره به تعطیلات پیشرو گفت: فکر میکنم این تعطیلات فرصت مناسبی است تا هم این بازیکنان خودشان را به شرایط مطلوب برسانند و هم بازیکنانی که دیرتر به تیم ملحق شدهاند و اکنون نمیتوانیم بهطور کامل از آنها استفاده کنیم، از نظر بدنی به آمادگی لازم برسند.
کمالوند: فوتبال خوبی از هر دو تیم دیدیم
سرمربی خیبر در ارزیابی دیدار برابر فولاد نیز گفت: امروز فوتبال بسیار خوبی از هر دو تیم دیدیم. علاوه بر دو گلی که به ثمر رساندیم، یک گل دیگر هم زدیم که من متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد و باید فیلم بازی را ببینم.
کمالوند افزود: برخی دوستان میگفتند برای این صحنه آفساید گرفته شده و برخی دیگر عنوان میکردند که خطای هند اعلام شده است؛ بنابراین باید فیلم بازی را ببینم تا دقیقاً مشخص شود چه اتفاقی افتاده است.
وی ادامه داد: اعتقاد من این است که علاوه بر موقعیتهایی که به گل تبدیل شد، میتوانستیم یکی، دو موقعیت صددرصد گلزنی دیگر نیز داشته باشیم.
فولاد تیمی بزرگ و قابل احترام است
فراز کمالوند، سرمربی خیبر خرمآباد، در ادامه نشست خبری پس از دیدار برابر فولاد خوزستان با اشاره به کیفیت حریف اظهار داشت: فولاد تیم بسیار بزرگی است. اگر بازیکنان این تیم را نگاه کنید، نفراتی مانند رضاییان، احمدزاده، لک، انصاری و امیری در این تیم حضور دارند و فولاد یک تیم بزرگ و قابل احترام است.
وی افزود: آقای مطهری نیز مربی بسیار خوبی است و من بسیار خوشحالم که توانستیم از این میدان سخت با سه امتیاز خارج شویم.
کمالوند با تبریک این پیروزی به مردم خرمآباد و هواداران خیبر گفت: این برد را به همه همشهریان عزیزم تبریک میگویم و امیدوارم بتوانیم در هفتههای آینده نیز به روند رو به رشد خود ادامه دهیم.
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