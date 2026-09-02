به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند، شامگاه چهارشنبه در ادامه نشست خبری پس از دیدار برابر فولاد خوزستان در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت: این قول را از همین‌جا می‌دهم که بعد از تعطیلات پیش‌رو، خیبر را متحول خواهید دید.

وی افزود: بعد از هفته هفتم مسابقات، لیگ تعطیل می‌شود و این تعطیلات به دو دلیل فرصت بسیار خوبی برای تیم خواهد بود؛ نخست اینکه بازیکنان جوان ما در این مدت بیشتر بارور و باتجربه می‌شوند و دوم اینکه هفت، هشت بازیکن که دیر به تیم اضافه شده‌اند، فرصت پیدا می‌کنند از نظر بدنی به آمادگی کامل برسند.

کمالوند ادامه داد: تعدادی از بازیکنان ما از جمله شنانی و سجاد دانایی هنوز در شرایط نرمال آمادگی قرار ندارند و این تعطیلات یک‌ماهه فرصت بسیار خوبی است تا بتوانیم آنها را آماده کنیم.

هدف خیبر؛ ساختن تیمی جوان و بومی

سرمربی خیبر با تشریح هدف‌گذاری این باشگاه برای سال‌های آینده گفت: برای سومین بار عرض می‌کنم که هدف‌گذاری باشگاه خیبر در دو، سه سال آینده این است که بتوانیم تیمی جوان با میانگین سنی حدود ۲۲ تا ۲۳ سال داشته باشیم که ۷۰ درصد آن را بازیکنان استان لرستان تشکیل دهند و با این تیم در مسابقات شرکت کنیم.

وی تأکید کرد: این کار را از امسال و به‌خصوص امسال به‌طور جدی آغاز کرده‌ایم و من هیچ ترسی از میدان دادن به بازیکنان جوان ندارم.

جوانان برای آبدیده شدن به حمایت هواداران نیاز دارند

کمالوند با اشاره به نقش هواداران در رشد بازیکنان جوان خیبر اظهار داشت: بازیکنان جوان برای اینکه آبدیده و باتجربه شوند، نیاز به حمایت هواداران روی سکوها دارند.

وی افزود: میدان دادن به جوانان بخشی از برنامه‌ای است که برای آینده خیبر در نظر گرفته‌ایم و برای ادامه این مسیر، حمایت و صبوری هواداران اهمیت زیادی دارد.

سرمربی خیبر خرم‌آباد، با قدردانی از حمایت هواداران اظهار داشت: امروز هواداران ما سنگ تمام گذاشتند و ۹۰ دقیقه پشت تیم بودند. مسابقات طولانی است و یک ماراتن محسوب می‌شود؛ بنابراین یک یا دو باخت و دو مساوی نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد.

وی افزود: به جز یک نیمه بد، یعنی نیمه دوم بازی با پیکان که مسائل بدنی نیز در آن تأثیر داشت، در سایر مسابقات بد بازی نکرده‌ایم.

کمالوند: آلومینیوم تیم ضعیفی نیست

سرمربی خیبر با اشاره به دیدار هفته گذشته این تیم برابر آلومینیوم اراک گفت: همین هفته گذشته برابر آلومینیوم اراک بازی کردیم؛ مگر آلومینیوم تیم ضعیفی است؟ این تیم اکنون فکر می‌کنم در رتبه سوم جدول قرار دارد.

کمالوند ادامه داد: از طرف دیگر، تیم ما از نظر تعداد گل‌های زده نیز در جمع چهار، پنج تیم برتر لیگ قرار دارد و فکر می‌کنم هشت گل به ثمر رسانده‌ایم که رقم قابل ملاحظه‌ای است.

برای جوانان باید صبور باشیم

وی با تأکید بر ضرورت اعتماد به بازیکنان جوان خیبر گفت: باید صبور باشیم و به جوانان خود اعتماد کنیم. جوان بازی دادن حوصله می‌خواهد؛ فوتبال «خم رنگرزی» نیست که پارچه را یک لحظه داخل رنگ بگذارید و همان لحظه رنگ بگیرد.

سرمربی خیبر افزود: حداقل یک نیم‌فصل زمان لازم است تا بازیکنان ۲۰ یا ۲۱ ساله بتوانند خودشان را با شرایط لیگ برتر وفق دهند و تجربه لازم را به دست بیاورند.

قول کمالوند برای قرار گرفتن خیبر در جمع تیم‌های تک‌رقمی

کمالوند با تأکید بر هدف‌گذاری تیمش در فصل جاری اظهار داشت: به شما قول می‌دهم که نتیجه امسال ما از نتیجه سال‌های گذشته ضعیف‌تر نباشد.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که ان‌شاءالله در رتبه تک‌رقمی جدول قرار بگیریم و به این هدف نیز خواهیم رسید.

کمالوند گفت: مطمئن باشید خیبر هفته به هفته و روز به روز بهتر خواهد شد و با ادامه روند فعلی، شرایط تیم در ادامه مسابقات پیشرفت خواهد کرد.

نباید فشار غیرمنطقی به خیبر وارد کنیم

در ادامه، خبرنگاری با اشاره به نگاه کمالوند به جایگاه این تیم در جدول، این موضوع را مطرح کرد که برخی هواداران انتظار دارند خیبر با رویکردی بلندپروازانه‌تر برای حضور در جمع تیم‌های بالای جدول رقابت کند که فراز کمالوند در پاسخ اظهار داشت: من هم دوست دارم خیبر قهرمان شود، اما معتقدم باید واقع‌گرایانه نگاه کنیم. وقتی یک تیم در جمع تیم‌های بالانشین قرار دارد و فقط یکی از بازیکنانش به اندازه کل بودجه باشگاه خیبر ارزش و هزینه دارد، نمی‌توان انتظار داشت که ما با شرایط مالی فعلی با آنها رقابت کنیم.

وی افزود: وقتی ما با حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه تیم را اداره می‌کنیم، نمی‌توان انتظار داشت با تیم‌هایی که چندین برابر این رقم هزینه کرده‌اند برای سهمیه رقابت کنیم. اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، پس چرا رئال مادرید بهترین بازیکنان دنیا را جذب می‌کند و در فوتبال ایران نیز پرسپولیس، استقلال و سپاهان بهترین بازیکنان را به خدمت می‌گیرند؟

سرمربی خیبر تأکید کرد: نگاه ما باید منطقی باشد و نباید فشار غیرضروری به تیم وارد کنیم. همان‌طور که عرض کردم، خیبر در نخستین فصل حضورش به رتبه یازدهم رسید و سیاست‌گذاری باشگاه نیز از ابتدا مشخص بوده است.

کمالوند ادامه داد: آقای دکتر عبدی از همان روزی که با من صحبت کردند، تأکید داشتند که بازیکنان جوان را پرورش بدهیم، تیم را به سمت بومی شدن ببریم و یک تیم جوان با میانگین سنی حدود ۲۲ سال داشته باشیم که بتواند جایگاه آبرومندی در جدول به دست بیاورد.

وی افزود: اگر درباره این موضوع سؤال دارید، می‌توانید از خود آقای عبدی به‌عنوان مالک باشگاه بپرسید؛ این سیاست باشگاه بوده و ما نیز بر اساس همین برنامه حرکت می‌کنیم.

برای کسب سهمیه باید هزینه‌های بیشتری انجام شود

سرمربی خیبر با اشاره به تفاوت بودجه این تیم با باشگاه‌های مدعی گفت: اگر روزی بخواهیم برای کسب سهمیه رقابت کنیم، طبیعتاً باید حدود پنج همت هزینه کنیم و برای این کار نیز باید دوستان کمک کنند. در شرایط فعلی، یک نفر از جیب شخصی خود و فقط برای خوشحال کردن مردم هزینه می‌کند و نباید توقعات را بیش از اندازه بالا ببریم.

کمالوند تصریح کرد: یک نفر به‌تنهایی برای مردم هزینه می‌کند و هدفش ایجاد شور و نشاط برای مردم است؛ بنابراین باید شرایط موجود را ببینیم و توقعات را متناسب با امکانات و واقعیت‌های فوتبال تنظیم کنیم.

حضور جوانان خیبر در کنار تیم‌های بزرگ قابل تقدیر است

وی با خطاب قرار دادن جامعه رسانه‌ای گفت: شما اهالی فرهیخته جامعه روزنامه‌نگاری هستید و مسائل اجتماعی و ورزشی را بهتر از من می‌شناسید. شما می‌دانید که اکنون چه شرایطی در فوتبال حاکم است.

سرمربی خیبر افزود: همان‌طور که عرض کردم، در برخی تیم‌ها یک بازیکن به اندازه کل بودجه تیم ما هزینه دارد، اما اینکه همین بازیکنان جوان خیبر در مقابل تیم‌های بزرگ قرار می‌گیرند و تنه‌به‌تنه آنها بازی می‌کنند، جای تقدیر و تشکر دارد.

کمالوند در ادامه اظهار داشت: وقتی بعد از یک شکست درباره مسائل بدنی صحبت می‌کنید، ممکن است حرف شما به‌عنوان توجیه تلقی شود، اما من همان روز بازی با پیکان هم درباره این موضوع صحبت کردم. اکنون اگر نیمه نخست آن مسابقه را ببینید، مشخص است که کدام تیم بهتر بود. ما در ۴۰ دقیقه ابتدایی کاملاً سوار بر بازی بودیم، غالب جریان مسابقه را در اختیار داشتیم و موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم.

فشردگی مسابقات شرایط بدنی تیم را تحت تأثیر قرار داد

وی افزود: چهار روز پیش از بازی با پیکان، تیم من ۹۰ دقیقه بازی کرده بود و حدود ۳۵ دقیقه از آن مسابقه را نیز ۹ نفره بازی کردیم. پس از آن هم مجبور شدیم مسافتی طولانی را از یک طرف کشور به طرف دیگر طی کنیم و بازگشت به شرایط اولیه نیز تقریباً دو روز زمان برد.

سرمربی خیبر تصریح کرد: این مسائل توجیه نیست. هر کسی که فوتبال بازی کرده باشد یا حتی یک روز روی نیمکت نشسته باشد، شرایط فشردگی مسابقات و تأثیر آن بر بدن بازیکنان را درک می‌کند. وقتی تیم هر چهار روز یک‌بار به میدان می‌رود و در فاصله کوتاهی باید بازی، سفر و ریکاوری کند، طبیعی است که این موضوع روی شرایط جسمانی بازیکنان اثر بگذارد.

هدف اصلی‌ام استفاده از تعطیلات برای آماده‌سازی تیم است

کمالوند در ادامه با اشاره به تعطیلی لیگ پس از هفته هفتم گفت: ان‌شاءالله تمام هدف‌گذاری من در این تعطیلات، بعد از هفته هفتم، این است که بتوانیم از این فرصت برای آماده‌سازی بهتر تیم استفاده کنیم و بازیکنان را به شرایط مطلوب بدنی برسانیم.

کمالوند ادامه داد: علاوه بر این، تعدادی از بازیکنان جوان ما اگر از نظر بدنی به آمادگی کامل برسند، می‌توانند کمک زیادی به تیم کنند. برخی از این بازیکنان فصل گذشته در لیگ یک حضور داشتند و بلافاصله پس از پایان مسابقات، تنها حدود ۱۰ روز استراحت کردند و بدون اینکه فرصت کافی برای بدنسازی و ریکاوری داشته باشند، وارد برنامه تیم ما شدند.

وی افزود: به همین دلیل مجبور هستیم در استفاده از این بازیکنان احتیاط کنیم؛ چراکه اگر بدون آمادگی لازم از آنها استفاده کنیم، احتمال آسیب‌دیدگی‌شان افزایش پیدا می‌کند. آقای طاها شریعتی، آقای حسین شنانی و آقای مهران امیری از جمله بازیکنانی هستند که به‌تدریج باید به شرایط مطلوب برسند.

فرصت یک‌ماهه برای آماده‌سازی بازیکنان

سرمربی خیبر تصریح کرد: امیدوارم در این فرصت یک‌ماهه که در اختیار داریم، بتوانیم این بازیکنان را به شرایط مناسب برسانیم. اگر بچه‌ها از نظر بدنی آماده شوند، قطعاً می‌توانند کمک زیادی به تیم کنند و دست ما نیز برای استفاده از آنها بازتر خواهد بود.

کمالوند گفت: بنابراین یکی از اهداف اصلی ما در تعطیلات پیش‌رو این است که هم بازیکنان جوان را به آمادگی مطلوب برسانیم و هم شرایط بدنی بازیکنانی را که دیرتر به تیم اضافه شده‌اند، به سطح مناسبی برسانیم.

کمالوند در ادامه صحبت‌های خود درباره عملکرد داوران و صحنه‌های مشکوک به پنالتی در دیدار خیبر و فولاد اظهار داشت: من همیشه گفته‌ام و امروز هم می‌گویم که برادران آقای حیدری، آقای موعود بنیادی‌فر که هفته گذشته در اراک قضاوت استثنایی داشت و با وجود اینکه در وقت‌های اضافه صحنه پنالتی رخ داد، داور به VAR رفت و تصمیم را ما پذیرفتیم.

وی افزود: من اصلاً آدم معترض به داوری نیستم و حرفم این است که حق به حقدار برسد. حتی در بازی امروز نیز صحنه‌ای اتفاق افتاد که هنوز خودم نتوانسته‌ام آن را ببینم. بچه‌های تیم معتقد بودند که قبل از به ثمر رسیدن گل، روی بازیکن ما خطای پنالتی اتفاق افتاده است، اما من به دوستانی که داخل اتاق VAR بودند و همچنین آقای پیام حیدری احترام می‌گذارم.

در تیم من تفاوتی میان بازیکنان وجود ندارد

سرمربی خیبر در ادامه با اشاره به عملکرد بازیکنان تیمش گفت: در مورد آقای دیناروند هم باید عرض کنم که من هیچ‌وقت در تیمم به افراد با نگاه فردی نگاه نمی‌کنم. امروز عیسی گل زده، اما این به این معنا نیست که بازیکن دیگری کمتر زحمت کشیده است.

وی ادامه داد: آقای اسماعیل بابایی کمتر از عیسی برای این تیم زحمت نکشیده است. آقای ابوذر صفرزاده هم تا دقایق پایانی برای تیم تلاش کرد و حتی آرنجش در رفت. همه بازیکنان برای موفقیت خیبر زحمت می‌کشند.

کمالوند در ادامه با اشاره به رفتار رامین رضاییان در صحنه مصدومیت ابوذر صفرزاده اظهار داشت: اینجا جا دارد از آقای رامین رضاییان تشکر کنم. در آن صحنه ما از کنار زمین فریاد می‌زدیم که دست بازیکن ما در رفته است، اما رامین رضاییان با وجود اینکه موقعیت مناسبی داشت، توپ را به بیرون زد تا تیم پزشکی بتواند وارد زمین شود.

وی افزود: بازیکنان الکی بزرگ نمی‌شوند و چنین رفتارهایی ارزشمند است. از آقای رامین رضاییان تشکر می‌کنم که با این کار باعث شد کادر پزشکی سریع‌تر وارد زمین شود و به آقای ابوذر صفرزاده رسیدگی کند. البته ایشان را با آمبولانس به بیمارستان منتقل کردیم و امیدوارم خداوند مهربان کمک کند و اتفاق بدی برای او نیفتاده باشد.

بازیکنان خیبر برای هماهنگ شدن به زمان نیاز دارند

سرمربی خیبر با اشاره به جوانی تیمش گفت: فکر می‌کنم تیم ما جزو دو، سه تیم جوان مسابقات است و باید برای این تیم حوصله کنیم. همان‌طور که یک درخت میوه برای بار دادن به شش یا هفت ماه زمان نیاز دارد، این بچه‌ها نیز برای رسیدن به شرایط مطلوب به زمان نیاز دارند.

کمالوند ادامه داد: هنوز ۶۰ روز هم نیست که همه این بازیکنان کنار یکدیگر جمع شده‌اند. طبیعی است که یک پروسه چندماهه زمان ببرد تا بازیکنان یکدیگر را بشناسند، با نوع فوتبال هم آشنا شوند و به هماهنگی برسند.

روند خیبر در ادامه مسابقات رو به رشد خواهد بود

کمالوند در پایان ابراز امیدواری کرد که تیمش در ادامه فصل پیشرفت بیشتری داشته باشد و گفت: ان‌شاءالله فکر می‌کنم در ادامه مسابقات روند تیم ما رو به رشد خواهد بود و با گذشت زمان، هماهنگی و آمادگی بازیکنان نیز بیشتر می‌شود.

کمالوند در ادامه با اشاره به نقش هواداران در پیروزی خیبر مقابل فولاد اظهار داشت: امروز نقطه عطف بازی، حضور و حمایت هواداران بود. به نظر من هواداران واقعی خیبر همان‌هایی بودند که امروز در ورزشگاه حضور داشتند و تا دقیقه ۹۵ تیم را تشویق کردند.

وی افزود: هوادار واقعی کسی است که ۹۰ دقیقه پشت تیم باشد، نه اینکه در هفته سوم مسابقات اعتراض کند و برای تیم استرس ایجاد کند. شما فکر می‌کنید اگر حرفی بزنید روی من تأثیر می‌گذارد؟ من بعد از سه دهه مربیگری این مسائل را می‌شناسم، اما چنین رفتارهایی در نهایت فقط باعث ایجاد استرس برای بازیکنان داخل زمین می‌شود.

هوادار واقعی باید تا پایان پشت تیم باشد

سرمربی خیبر ادامه داد: مگر تیم خودتان را دوست ندارید؟ امروز نشان دادید که هواداران خیبر کسانی هستند که به ورزشگاه آمدند و تا دقیقه ۹۵ پشت تیم بودند. دست تک‌تک این هواداران را می‌بوسم و از آنها تشکر می‌کنم.

کمالوند تصریح کرد: دوست دارم این انرژی و حمایت در تمام بازی‌ها پشت تیم باشد. فوتبال برد و باخت دارد و قرار نیست ما همه مسابقات را ببریم. چنین قراری نداریم؛ فوتبال هم برد دارد، هم باخت و هم مساوی.

وی با اشاره به نتایج خیبر در هفته‌های ابتدایی فصل گفت: ما پنج بازی انجام داده‌ایم و یک بازی را باخته‌ایم و اتفاق خاصی نیفتاده است. مطمئن باشید بعد از این هم ممکن است ببازیم و حتی بیشتر از یک بازی شکست بخوریم، اما در کنار آن برد و مساوی هم خواهیم داشت.

کمالوند با اشاره به سیاست باشگاه برای ادامه فصل گفت: همان‌طور که عرض کردم، سیاست‌گذاری باشگاه این است که ان‌شاءالله در پایان فصل جایگاه آبرومندی در جدول داشته باشیم و در کنار آن بتوانیم دو یا سه بازیکن جوان خوب را به تیم‌های ملی تحویل بدهیم.