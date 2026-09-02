۵۶ اثر نمایشی در جشنواره مونولوگ هنرجویی رامسر اجرا شد

حسین قاسمی مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دومین جشنواره مونولوگ هنرجویی تئاتر این شهرستان با اجرای ۵۶ اثر نمایشی، زمینه مناسبی برای معرفی استعدادهای جوان و پیوند هنرهای نمایشی با فرهنگ و ادبیات ایرانی فراهم کرد.

وی اظهار کرد: دومین جشنواره مونولوگ هنرجویی تئاتر شهرستان رامسر با حضور هنرجویان و جوانان فعال عرصه هنرهای نمایشی برگزار شد و در جریان آن ۵۶ اثر نمایشی به روی صحنه رفت.

چوی افزود: هدف اصلی این جشنواره فراهم کردن فرصتی برای هنرجویان و نوجوانان علاقه‌مند به تئاتر بود تا در یک فضای رقابتی، توانایی‌های خود را محک بزنند و تجربه حضور حرفه‌ای‌تر در صحنه را به دست آورند.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر با اشاره به محتوای برخی آثار ارائه‌شده در جشنواره گفت: یکی از نکات ارزشمند این دوره، توجه هنرجویان به فرهنگ و ادبیات غنی ایران بود و چندین اثر با بهره‌گیری از روایت‌ها و شخصیت‌های شاهنامه و ادبیات کلاسیک فارسی اجرا شد.

قاسمی ادامه داد: استفاده نسل نوجوان و جوان از ظرفیت ادبیات فارسی در آثار نمایشی نشان می‌دهد که می‌توان مفاهیم و گنجینه‌های فرهنگی کشور را با زبان و نگاه تازه به مخاطبان امروز معرفی کرد.

وی با بیان اینکه آثار جشنواره از سوی داوران تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت، تصریح کرد: تماشاگران نیز در انتخاب اثر برگزیده مشارکت داشتند و آرای مردمی یکی از بخش‌های مورد توجه جشنواره بود.

قاسمی بر ضرورت استمرار برنامه‌های هنری ویژه هنرجویان تأکید کرد و گفت: حمایت از استعدادهای جوان و ایجاد بستر برای تجربه‌اندوزی آنان می‌تواند مسیر رشد نسل آینده تئاتر رامسر را هموار کند.

وی خاطرنشان کرد: تداوم جشنواره‌های هنرجویی و توجه همزمان به آموزش، اجرا و محتوای فرهنگی آثار، می‌تواند رامسر را به یکی از مراکز مهم پرورش استعدادهای جوان در حوزه هنرهای نمایشی تبدیل کند.