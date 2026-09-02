  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

۵۶ اثر نمایشی در جشنواره مونولوگ هنرجویی رامسر اجرا شد

۵۶ اثر نمایشی در جشنواره مونولوگ هنرجویی رامسر اجرا شد

رامسر - دومین جشنواره مونولوگ هنرجویی تئاتر شهرستان رامسر با اجرای ۵۶ اثر نمایشی در سالن آمفی‌تئاتر کانون شهید سلیمان‌نژاد برگزار شد.

حسین قاسمی مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دومین جشنواره مونولوگ هنرجویی تئاتر این شهرستان با اجرای ۵۶ اثر نمایشی، زمینه مناسبی برای معرفی استعدادهای جوان و پیوند هنرهای نمایشی با فرهنگ و ادبیات ایرانی فراهم کرد.

وی اظهار کرد: دومین جشنواره مونولوگ هنرجویی تئاتر شهرستان رامسر با حضور هنرجویان و جوانان فعال عرصه هنرهای نمایشی برگزار شد و در جریان آن ۵۶ اثر نمایشی به روی صحنه رفت.

چوی افزود: هدف اصلی این جشنواره فراهم کردن فرصتی برای هنرجویان و نوجوانان علاقه‌مند به تئاتر بود تا در یک فضای رقابتی، توانایی‌های خود را محک بزنند و تجربه حضور حرفه‌ای‌تر در صحنه را به دست آورند.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر با اشاره به محتوای برخی آثار ارائه‌شده در جشنواره گفت: یکی از نکات ارزشمند این دوره، توجه هنرجویان به فرهنگ و ادبیات غنی ایران بود و چندین اثر با بهره‌گیری از روایت‌ها و شخصیت‌های شاهنامه و ادبیات کلاسیک فارسی اجرا شد.

قاسمی ادامه داد: استفاده نسل نوجوان و جوان از ظرفیت ادبیات فارسی در آثار نمایشی نشان می‌دهد که می‌توان مفاهیم و گنجینه‌های فرهنگی کشور را با زبان و نگاه تازه به مخاطبان امروز معرفی کرد.

وی با بیان اینکه آثار جشنواره از سوی داوران تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت، تصریح کرد: تماشاگران نیز در انتخاب اثر برگزیده مشارکت داشتند و آرای مردمی یکی از بخش‌های مورد توجه جشنواره بود.

قاسمی بر ضرورت استمرار برنامه‌های هنری ویژه هنرجویان تأکید کرد و گفت: حمایت از استعدادهای جوان و ایجاد بستر برای تجربه‌اندوزی آنان می‌تواند مسیر رشد نسل آینده تئاتر رامسر را هموار کند.

وی خاطرنشان کرد: تداوم جشنواره‌های هنرجویی و توجه همزمان به آموزش، اجرا و محتوای فرهنگی آثار، می‌تواند رامسر را به یکی از مراکز مهم پرورش استعدادهای جوان در حوزه هنرهای نمایشی تبدیل کند.

کد مطلب 6935981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها