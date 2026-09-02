بانوی کردستانی به کادر فنی تیم ملی جودوی بانوان پیوست

سنندج- زهره همتیان، مربی جودوی کردستان، با حکم رئیس فدراسیون به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان بانوان ایران منصوب شد تا در مسیر آماده‌سازی ملی‌پوشان برای بازی‌های آسیایی ناگویا فعالیت کند.