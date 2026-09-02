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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

بانوی کردستانی به کادر فنی تیم ملی جودوی بانوان پیوست

بانوی کردستانی به کادر فنی تیم ملی جودوی بانوان پیوست

سنندج- زهره همتیان، مربی جودوی کردستان، با حکم رئیس فدراسیون به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان بانوان ایران منصوب شد تا در مسیر آماده‌سازی ملی‌پوشان برای بازی‌های آسیایی ناگویا فعالیت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی جودوی بزرگسالان بانوان کشور با حضور یک مربی از استان کردستان تقویت شد.

زهره همتیان از مربیان جودوی کردستان است که شامگاه چهارشنبه با حکم رئیس فدراسیون جودو به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان بانوان منصوب شد.

همتیان در کنار معصومه جعفری، سرمربی تیم ملی جودوی بانوان ایران، مسئولیت آماده‌سازی ملی‌پوشان کشور را برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو بر عهده خواهد داشت.

مهم‌ترین هدف کادر فنی تیم ملی، آماده‌سازی بانوان جودوکار ایران برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن است.

این انتصاب، حضور مربیان کردستانی در سطوح ملی ورزش کشور را پررنگ‌تر کرده و ظرفیت‌های فنی جودوی استان را در عرصه ملی نمایان می‌کند.

کد مطلب 6935997

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