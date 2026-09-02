تردد بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار مسافر از مرزهای کرمانشاه

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۷۰ مسافر از پایانه مرزی خسروی تردد داشتهاند.
وی افزود: در همین مدت، ۸۲ هزار و ۲۶۸ مسافر نیز از پایانه مرزی پرویزخان تردد کردهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس آمار ثبتشده، مجموع تردد مسافران از دو پایانه مرزی خسروی و پرویزخان در پنج ماه نخست سال جاری به یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۳۸ نفر رسیده است.
سلیمی خاطرنشان کرد: پایانههای مرزی استان کرمانشاه بهویژه خسروی، از محورهای مهم تردد مسافران و زائران به سمت کشور عراق محسوب میشوند و مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب به مسافران و زائران در این پایانهها تلاش میکند.
کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه از تردد یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۳۸ مسافر از پایانههای مرزی خسروی و پرویزخان در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد.
علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۷۰ مسافر از پایانه مرزی خسروی تردد داشتهاند.
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