تردد بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار مسافر از مرزهای کرمانشاه

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۷۰ مسافر از پایانه مرزی خسروی تردد داشته‌اند.



وی افزود: در همین مدت، ۸۲ هزار و ۲۶۸ مسافر نیز از پایانه مرزی پرویزخان تردد کرده‌اند.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، مجموع تردد مسافران از دو پایانه مرزی خسروی و پرویزخان در پنج ماه نخست سال جاری به یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۳۸ نفر رسیده است.



سلیمی خاطرنشان کرد: پایانه‌های مرزی استان کرمانشاه به‌ویژه خسروی، از محورهای مهم تردد مسافران و زائران به سمت کشور عراق محسوب می‌شوند و مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب به مسافران و زائران در این پایانه‌ها تلاش می‌کند.