مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه در شهرستان جوانرود مستقر می‌شود تا شهروندان نیک‌اندیش این شهرستان بتوانند با اهدای خون، در تأمین خون سالم و نجات جان بیماران نیازمند مشارکت کنند.



وی افزود: این برنامه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در ساختمان شفا، مرکز جامع سلامت واقع در پشت بیمارستان محمد رسول‌الله (ص) جوانرود برگزار خواهد شد.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان جوانرودی دعوت کرد با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، بخشی از نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی را تأمین کنند.



میرزاده خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و نجات‌بخش است و هر اهدای خون می‌تواند امید و فرصتی دوباره برای زندگی یک بیمار نیازمند ایجاد کند.

