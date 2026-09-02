هشدار پلیس فتا قم درباره شگرد جدید کلاهبرداران سایبری

سرهنگ مهدی فرازپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت توجه شهروندان به شیوه‌های جدید کلاهبرداری اظهار کرد: افزایش آگاهی عمومی درباره لینک‌های آلوده و روش‌های مرتبط با آن، موجب شده است مجرمان سایبری برای فریب مخاطبان از شیوه‌های دیگری استفاده کنند.



وی افزود: در یکی از روش‌های مورد استفاده، کلاهبرداران از طریق تماس تلفنی یا پیامک با شهروندان ارتباط برقرار کرده و از آنان می‌خواهند کدی را که به تلفن همراهشان ارسال شده است، اعلام کنند.



رئیس پلیس فتای استان قم ادامه داد: شهروندان باید توجه داشته باشند هر کدی که برای دریافت آن اقدامی نکرده‌اند، نباید در اختیار فرد دیگری قرار گیرد و لازم است نسبت به درخواست‌های این‌چنینی با دقت و هوشیاری برخورد کنند.



فرازپور بیان کرد: مجرمان سایبری با شناسایی افزایش حساسیت مردم نسبت به لینک‌های کلاهبرداری، روش‌های خود را تغییر داده‌اند و اکنون در برخی موارد تلاش می‌کنند بدون ارسال لینک و از طریق برقراری تماس یا فرستادن پیامک، کد مورد نظر خود را از مخاطب دریافت کنند.



وی تصریح کرد: دریافت یک کد ناخواسته می‌تواند نشانه آن باشد که فرد دیگری در حال انجام اقدامی است که کاربر شخصاً درخواست نکرده است و به همین دلیل نباید این کد برای هیچ فردی ارسال یا اعلام شود.



رئیس پلیس فتای استان قم از شهروندان خواست در مواجهه با چنین تماس‌ها و پیامک‌هایی از ارائه کدهای دریافتی خودداری کنند و پیامک‌های مرتبط با درخواست‌های مشکوک را حذف کنند.