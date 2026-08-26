کمبود معلم ابتدایی در آموزش و پرورش کاشان برطرف شد

محمدرضا حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نیاز به معلم در مقطع ابتدایی در آموزش و پرورش کاشان برطرف شد، اظهار کرد: پس از حدود ۱۲ تا ۱۵ سال، آموزشوپرورش کاشان امسال در دوره ابتدایی با کمبود معلم مواجه نیست؛ با این حال، کمبود نیروی انسانی در دورههای متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستانها همچنان وجود دارد.
وی با اشاره به فعالیت مدارس بزرگسالان و ایثارگران اظهار کرد: در این بخش مجموعاً ۱۰ مدرسه با بیش از ۵۵۰ دانشآموز فعالیت دارند. همچنین در حوزه نهضت سوادآموزی، امسال تنها پنج نفر در دوره بازآموزی حضور داشتهاند و رویکرد آموزشوپرورش، حرکت تدریجی از سوادآموزی سنتی به سمت آموزش مهارتهای فنی است.
رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان تصریح کرد: در هفته دولت و بهویژه شهریورماه، آمادگی افتتاح و بهرهبرداری از ۱۲ پروژه عمرانی در کاشان وجود دارد که شامل ۱۰ مدرسه و دو مجموعه ورزشی است. این مدارس در مجموع حدود ۶۹ کلاس درس را شامل میشوند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی خاطرنشان کرد: آمادهسازی مدارس در قالب «پروژه مهر» در حال انجام است و تلاش میکنیم مدارس تا اول شهریور از نظر فیزیکی و آموزشی آماده باشند؛ بهگونهای که هیچ دانشآموزی بدون کتاب، معلم یا مدرسه نماند.
حکیمیان با اشاره به شعار پروژه مهر امسال با عنوان «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» بیان کرد: بهسازی و آمادهسازی فیزیکی مدارس، تأمین معلمان و تدوین برنامههای درسی، برنامهریزیهای تربیتی و فوقبرنامه و همچنین گرامیداشت یاد شهدا و دفاع مقدس از جمله محورهای این طرح است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی هشدار داد و گفت: هنوز کمتر از هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی در سامانههای آموزشوپرورش ثبتنام نشدهاند که عدد قابل توجهی است.
رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان از خانوادهها خواست ثبتنام فرزندان خود را مجدداً بررسی کنند و افزود: صرف تحویل پرونده به مدرسه به معنای ثبتنام قطعی نیست و نام دانشآموز باید در سامانههای آموزشوپرورش ثبت شده باشد.
وی همچنین درباره اختلاف برخی آمارهای دانشآموزی گفت: بخشی از تفاوتهای آماری به دلیل حضور دانشآموزان اتباع و همچنین افزایش مهاجرت ایرانیان از سایر شهرها به کاشان است.
حکیمیان درباره نحوه استخدام در آموزشوپرورش نیز اظهار کرد: جذب نیروی انسانی در آموزشوپرورش از دو مسیر انجام میشود؛ نخست دانشگاه فرهنگیان که داوطلبان پس از شرکت در کنکور، انتخاب رشته، مصاحبه و گزینش وارد این مسیر میشوند و دوم، آزمونهای استخدامی دولت که به استخدام ماده ۲۸ معروف است.
وی تأکید کرد: جذب نیرو در مدارس غیردولتی بر عهده خود این مدارس است و آموزشوپرورش وظیفه نظارت، کنترل و اجرای قوانین را بر عهده دارد.
رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان در پایان، ثبتنام دانشآموزان و آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید را از مهمترین چالشهای آموزشوپرورش دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری خانوادهها، رسانهها و مجموعههای مختلف، مشکلات موجود در آستانه سال تحصیلی جدید برطرف شود.
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