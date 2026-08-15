به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقریان عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آموزشوپرورش قوچان دارای ۵۱۰ کد فعال آموزشی است و مجموع جمعیت دانشآموزی شهرستان در سال تحصیلی گذشته ۳۸ هزار و ۶۹۷ نفر بوده است.
رئیس آموزشوپرورش قوچان افزود: از این تعداد ۱۹ هزار و ۹۶۹ دانشآموز پسر و ۱۸ هزار و ۷۲۸ دانشآموز دختر هستند و سهم دانشآموزان مدارس دولتی ۸۵ درصد و مدارس غیردولتی ۱۵ درصد است.
وی گفت: ۷۲ درصد مدارس شهرستان دولتی و ۲۸ درصد غیردولتی هستند و از مجموع ۵۱۰ کد آموزشی، ۲۶۵ مدرسه در شهر و ۲۴۵ مدرسه در روستا قرار دارند.
باقریان ادامه داد: جمعیت دانشآموزی مدارس شهری حدود ۲۹ هزار نفر و جمعیت دانشآموزی مدارس روستایی حدود ۶ هزار نفر است.
ورودی قریب به سه هزار دانشآموز در پایه اول
رئیس آموزشوپرورش قوچان با اشاره به آمار ورودیهای پایه اول ابتدایی گفت: بر اساس اطلاعات شبکه بهداشت پیشبینی میشود امسال حدود ۲ هزار و ۶۴۰ تا ۲ هزار و ۶۵۰ دانشآموز وارد پایه اول ابتدایی شوند.
وی افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از دانشآموزان پایه اول ثبتنام کردهاند و حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر هنوز برای ثبتنام به مدارس مراجعه نکردهاند.
باقریان درباره فرآیند ثبتنام پایه اول اظهار کرد: پیشثبتنام از طریق سامانه و بر اساس محدوده محل سکونت انجام میشود و والدین باید مدارک هویتی و مدارک مربوط به محل سکونت مانند سند یا قولنامه را ارائه کنند.
رئیس آموزشوپرورش قوچان با اشاره به ضرورت رعایت محدوده جغرافیایی مدارس گفت: در برخی مدارس که تقاضای ثبتنام بسیار بیشتر از ظرفیت است، راستیآزمایی محل سکونت انجام میشود و اگر مشخص شود دانشآموز در محدوده مدرسه سکونت ندارد، درخواست ثبتنام تأیید نمیشود.
۲۴۰ دانشآموز ابتدایی بازمانده از تحصیل
وی با اشاره به وضعیت بازماندگان از تحصیل گفت: در دوره ابتدایی حدود ۲۴۰ دانشآموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدهاند که برای جذب آنان حداقل سه مرحله پیگیری و مراجعه به منازل انجام شده است.
باقریان افزود: تاکنون حدود ۵۰ نفر از این دانشآموزان جذب مدارس شدهاند و در بررسیهای انجامشده مشخص شد تعدادی از افراد شناساییشده فوت کردهاند اما شناسنامه آنان هنوز ابطال نشده بود که این موارد به ثبت احوال اعلام شده است.
رئیس آموزشوپرورش قوچان ادامه داد: بخشی از دانشآموزان بازمانده از تحصیل نیز از کودکان کار، دانشآموزان بدسرپرست و بیسرپرست یا خانوادههای دارای مشکلات مالی هستند که موارد مربوط به آنان به کمیته امداد، بهزیستی و دستگاه قضایی معرفی شده است.
وی گفت: در دوره متوسطه نیز حدود ۱۲۵ نفر بازمانده از تحصیل شناسایی شدهاند که دلایلی مانند ازدواج زودهنگام، ورود به بازار کار و مشکلات اقتصادی خانوادهها از مهمترین عوامل ترک تحصیل آنان است.
باقریان از اجرای طرح «حامی» در دوره ابتدایی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به مجازی شدن بخشی از آموزش در جریان شرایط جنگی و آثار آن بر کیفیت یادگیری، طرح حامی برای دانشآموزانی که نیاز به تلاش بیشتر دارند در حال اجرا است.
رئیس آموزشوپرورش قوچان افزود: بیش از ۶۶ نیروی حقالتدریس در این طرح مشارکت دارند و این نیروها در تابستان به دانشآموزان نیازمند آموزش و تقویت یادگیری خدمات آموزشی ارائه میکنند.
وی گفت: در دوره متوسطه نیز کلاسهای تابستانی و تقویتی با استفاده از ظرفیت معلمان حقالتدریس، خیران و اعتبارات درونسازمانی در حال برگزاری است.
باقریان با اشاره به دستاوردهای دانشآموزان قوچانی اظهار کرد: دانشآموزان شهرستان در حوزه پرورشی موفق به کسب ۵۶ رتبه استانی و کشوری شدهاند.
رئیس آموزشوپرورش قوچان افزود: در حوزه استعدادهای درخشان نیز نتایج قابل توجهی به دست آمده و تعداد تیمهای راهیافته به مرحله کشوری از دو تیم در سال گذشته به پنج تیم در سال جاری افزایش یافته است.
وی گفت: یکی از دانشآموزان مدارس روستایی نیز موفق به کسب رتبه استانی شده و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای دانشآموزان مناطق روستایی است.
باقریان با تأکید بر رعایت قوانین ثبتنام مدارس اظهار کرد: مدیران مدارس حق ندارند هنگام ثبتنام از خانوادهها وجهی غیر از هزینه کتاب و بیمه دریافت کنند.
نظر شما