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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۹

دمای هوای استان مرکزی تا اوایل هفته آتی افزایش می‌یابد

دمای هوای استان مرکزی تا اوایل هفته آتی افزایش می‌یابد

اراک- اداره کل هواشناسی استان مرکزی از افزایش دمای هوا تا اوایل هفته آتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام اداره کل هواشناسی، آسمان استان مرکزی در سومین هفته از شهریورماه، با وضعیت صاف تا کمی ابری آغاز می‌شود و در برخی ساعات، وزش باد در بخش‌های مختلف این استان پیش‌بینی شده است.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته،حاکمیت جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و استان مرکزی، موجب افزایش ظرفیت خیزش گردوخاک از این نواحی و انتقال آن به استان می‌شود که می‌تواند در برخی ساعات و در برخی نواحی، منجر به کاهش کیفیت هوا شود.

روند کاهشی دمای روزانه طی امروز نجشنبه تداوم دارد، اما پس از آن تا اوایل هفته آینده، روند دمای هوا در استان مرکزی افزایشی است.

کد مطلب 6936103

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