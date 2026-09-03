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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۰

وزیر آموزش و پرورش حرم مطهر حضرت معصومه(س) را زیارت کرد

وزیر آموزش و پرورش حرم مطهر حضرت معصومه(س) را زیارت کرد

قم- وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر به شهر مقدس قم با حضور در حرم مطهر بانوی کرامت، مضجع شریف ایشان را زیارت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صبح پنجشنبه، در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، ضمن زیارت مضجع شریف بانوی کرامت، به مقام والای این بانوی بزرگوار اسلام ادای احترام کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با حضور بر سر مزار مراجع تقلید و علمای فقید مدفون در حرم مطهر، با قرائت فاتحه یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

کاظمی در ادامه با حضور بر مزار شهید دکتر علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، با قرائت فاتحه به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در حاشیه حضور خود در حرم مطهر حضرت معصومه(س) با جمعی از زائران و مردم به گفت‌وگو پرداخت.

جمعی از دانش آموزان نیز که در حرم مطهر حضور داشتند با وزیر آموزش و پرورش عکس یادگاری گرفتند.

کد مطلب 6936157

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