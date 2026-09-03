افزایش نسبی دما تا پایان هفته در استان ایلام

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بررسی الگوهای پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا ۵ روز آینده جو استان پایدار است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آسمان استان غالباً صاف خواهد بود و صرفاً در نوار مرزی و شهرستان مهران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید را برای امروز و فردا داریم که می‌تواند گرد و خاک محلی را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه وضعیت دمای استان تقریباً در محدوده نرمال قرار خواهد داشت، تصریح کرد: این افزایش دما در حدی نیست که نگران‌کننده باشد، اما شهروندان باید نسبت به تغییرات جوی توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را برای کاهش اثرات این تغییرات در نظر بگیرند.

کارشناس هواشناسی استان در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند، خاطرنشان کرد: کشاورزان باید نسبت به برداشت محصولات خود در زمان مناسب اقدام کنند و از هشدارهای هواشناسی برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های کشاورزی خود استفاده نمایند؛ دامداران نیز با توجه به وزش باد و گرد و خاک، از حضور دام‌ها در مناطق مرزی خودداری کنند.