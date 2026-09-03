به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینینیا صبح پنجشنبه در دومین دوره آموزشی تخصصی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ویژه استانهای شمالی کشور با اشاره به مسائل موجود در نظام برنامهریزی شهری، اظهار کرد: موضوع حریم شهرها و نحوه تعیین و تثبیت آن از جمله مسائلی است که همچنان با چالشهای قانونی و اجرایی مواجه است.
وی افزود: در قانون تقسیمات کشوری، موضوع حریم شهرها پیشبینی شده و تعیین آن با پیشنهاد شورا و تصویب وزارت کشور انجام میشود، اما در اصلاحات و تغییرات صورتگرفته در قانون، برخی مواد مرتبط با این موضوع حذف شده و همین مسئله در عمل ابهاماتی ایجاد کرده است.
حسینینیا ادامه داد: وزارت کشور نیز در مقطعی دستورالعملهایی را درباره قانون تعاریف و ضوابط مربوط به محدوده و حریم شهرها به استانها ابلاغ کرد. در این دستورالعمل، توجه ویژهای به شهرهایی شده است که دارای طرح جامع هستند و محدوده و حریم آنها در این طرحها مشخص شده است.
مدیرکل ترویج معماری، طراحیشهری و بافتهای واجد ارزش با بیان اینکه نحوه اجرای این ضوابط در همه موارد یکسان نبوده است، تصریح کرد: در برخی موارد تصمیمات و اقدامات دستگاههای مختلف موجب شده فرآیند تثبیت حریم شهرها با مشکلاتی مواجه شود و لازم است این موضوع به شکل منسجمتری دنبال شود.
وی همچنین به موضوع طرحهای هادی روستایی و ارتباط آن با طرحهای جامع شهری اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییر وضعیت برخی سکونتگاهها و تبدیل روستاها به شهر، این پرسش مطرح میشود که تا زمان تهیه طرح جامع برای شهر جدیدالتأسیس، چه نوع برنامهای باید مبنای مدیریت و توسعه آن قرار گیرد.
حسینینیا افزود: طرحهای هادی در اصل برای پاسخ به نیازهای روستایی تهیه میشوند و نمیتوان انتظار داشت پس از تبدیل یک روستا به شهر، همان طرح بدون تغییر پاسخگوی نیازهای یک شهر باشد. از سوی دیگر، تهیه فوری طرح جامع نیز فرآیندی زمانبر است و همین فاصله، برنامهریزی شهری را با چالش مواجه میکند.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باید سازوکاری مشخص برای دوره گذار میان طرحهای روستایی و طرح جامع شهری وجود داشته باشد تا شهرهای جدید در فاصله زمانی تهیه و تصویب طرح جامع، با خلأ برنامهریزی مواجه نشوند.
مدیرکل ترویج معماری، طراحیشهری و بافتهای واجد ارزش تأکید کرد: اصلاح و هماهنگی میان قوانین، دستورالعملها و فرآیندهای اجرایی در حوزه محدوده و حریم شهرها و همچنین تدوین سازوکار مناسب برای شهرهای تازهتأسیس، میتواند بخشی از مشکلات موجود در نظام برنامهریزی شهری را کاهش دهد.
نظر شما