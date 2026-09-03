  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

ضرورت بازنگری در نحوه تعیین حریم شهرها و تهیه طرح‌های توسعه شهری

ضرورت بازنگری در نحوه تعیین حریم شهرها و تهیه طرح‌های توسعه شهری

بابلسر - مدیرکل ترویج معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش با اشاره به چالش‌های موجود در تعیین حریم شهرها و روستاها بر ضرورت بازنگری در نحوه تعیین حریم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی‌نیا صبح پنجشنبه در دومین دوره آموزشی تخصصی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ویژه استان‌های شمالی کشور با اشاره به مسائل موجود در نظام برنامه‌ریزی شهری، اظهار کرد: موضوع حریم شهرها و نحوه تعیین و تثبیت آن از جمله مسائلی است که همچنان با چالش‌های قانونی و اجرایی مواجه است.

وی افزود: در قانون تقسیمات کشوری، موضوع حریم شهرها پیش‌بینی شده و تعیین آن با پیشنهاد شورا و تصویب وزارت کشور انجام می‌شود، اما در اصلاحات و تغییرات صورت‌گرفته در قانون، برخی مواد مرتبط با این موضوع حذف شده و همین مسئله در عمل ابهاماتی ایجاد کرده است.

حسینی‌نیا ادامه داد: وزارت کشور نیز در مقطعی دستورالعمل‌هایی را درباره قانون تعاریف و ضوابط مربوط به محدوده و حریم شهرها به استان‌ها ابلاغ کرد. در این دستورالعمل، توجه ویژه‌ای به شهرهایی شده است که دارای طرح جامع هستند و محدوده و حریم آنها در این طرح‌ها مشخص شده است.

مدیرکل ترویج معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش با بیان اینکه نحوه اجرای این ضوابط در همه موارد یکسان نبوده است، تصریح کرد: در برخی موارد تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های مختلف موجب شده فرآیند تثبیت حریم شهرها با مشکلاتی مواجه شود و لازم است این موضوع به شکل منسجم‌تری دنبال شود.

وی همچنین به موضوع طرح‌های هادی روستایی و ارتباط آن با طرح‌های جامع شهری اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییر وضعیت برخی سکونتگاه‌ها و تبدیل روستاها به شهر، این پرسش مطرح می‌شود که تا زمان تهیه طرح جامع برای شهر جدیدالتأسیس، چه نوع برنامه‌ای باید مبنای مدیریت و توسعه آن قرار گیرد.

حسینی‌نیا افزود: طرح‌های هادی در اصل برای پاسخ به نیازهای روستایی تهیه می‌شوند و نمی‌توان انتظار داشت پس از تبدیل یک روستا به شهر، همان طرح بدون تغییر پاسخگوی نیازهای یک شهر باشد. از سوی دیگر، تهیه فوری طرح جامع نیز فرآیندی زمان‌بر است و همین فاصله، برنامه‌ریزی شهری را با چالش مواجه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باید سازوکاری مشخص برای دوره گذار میان طرح‌های روستایی و طرح جامع شهری وجود داشته باشد تا شهرهای جدید در فاصله زمانی تهیه و تصویب طرح جامع، با خلأ برنامه‌ریزی مواجه نشوند.

مدیرکل ترویج معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش تأکید کرد: اصلاح و هماهنگی میان قوانین، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای اجرایی در حوزه محدوده و حریم شهرها و همچنین تدوین سازوکار مناسب برای شهرهای تازه‌تأسیس، می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در نظام برنامه‌ریزی شهری را کاهش دهد.

کد مطلب 6936230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها