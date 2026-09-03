به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسماعیل‌پور ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و هرگونه دریافت مبلغ بیش از این میزان، تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر با هدف صیانت از حقوق مستأجران، نظارت بر بازار اجاره‌بها را با جدیت دنبال می‌کند و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: گشت‌های مشترک بازرسی از مشاوران املاک با همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی، اتحادیه مشاوران املاک و پلیس نظارت بر اماکن در حال انجام است و با مشاوران املاکی که اقدام به تنظیم قرارداد با افزایش بیش از سقف ۲۵ درصدی کنند یا قراردادها را در سامانه خودنویس ثبت نکنند، برخورد قانونی می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر ادامه داد: برای بنگاه‌های املاک متخلف و موجرانی که سقف افزایش اجاره‌بهای مصوب را رعایت نکنند، جرایم سنگینی پیش‌بینی شده است و در صورت احراز تخلف، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کمیسیون دریافتی، پروانه کسب واحد صنفی متخلف نیز می‌تواند تعلیق و محل کسب پلمب شود.

اسماعیل‌پور گفت: موجرانی که مبالغی بیش از سقف قانونی از مستأجر دریافت کرده باشند، در صورت شکایت مستأجر مکلف به بازگرداندن وجه مازاد هستند و مطابق مقررات، مشمول جرایم مالیاتی نیز خواهند شد.

وی اضافه کرد: قانون این حق را برای مستأجران محفوظ دانسته است که در صورت پرداخت مبالغ مازاد بر سقف تعیین‌شده، طی مدت پنج سال از طریق مراجع قانونی برای احقاق حق و جبران خسارت اقدام کنند.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر از شهروندان و مستأجران خواست قراردادهای اجاره خود را با دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (خودنویس) ثبت کنند.

وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی موجران یا مشاوران املاک می‌توانند مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی بازرسان مورد رسیدگی قرار گیرد.