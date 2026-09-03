شهدا با نثار جان خود از کیان نظام و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدهادی صالحی، بعد از ظهر پنجشنبه به همراه مدیرکل صمت گیلان و رئیس بسیج اصناف سپاه قدس گیلان، در دیدار با خانواده شهید مهدی فردی در رشت، (از شهدای شبه کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه )، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهید فردی ،اظهار کرد: حضور در جمع خانوادههای شهدا فرصت و توفیقی ارزشمند است و هدف ما از این دیدار، کسب روحیه و بهرهمندی از معنویت خانوادههای معظم شهدا ست.
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور افزود:دیدار با خانواده شهدا برای مسئولان، فرصتی معنوی و زمینهای برای ادامه دادن راهی است که شهیدان با ایثار و فداکاری پیمودند.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدا نزد پروردگار گفت: شهدا از آنچه خداوند متعال به آنان ارزانی داشته، شادمان هستند و مشمول فضل الهیاند.
سردار صالحی با استناد به قرآن کریم ؛ که شهدا نزد پروردگار خود روزی میخورند و آنان ناظر بر اعمال ما هستند،افزود:آنان به بازماندگان خود بشارت میدهند که «نه اندوهگین باشید و نه بترسید»؛ چراکه از خوان نعمت الهی متنعم هستند
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور تصریح کرد:این شهید از جمله شهدایی بود که در مقابله با کودتاچیانی که برای براندازی نظام و تجزیه کشور آمده بودند، ایستادگی کرد و جان عزیز خود را در راه دفاع از نظام و کشور تقدیم کرد.
وی با بیان اینکه گذشت زمان هرگز از ارزش و عظمت ایثار و فداکاری خانوادههای شهدا نمیکاهد، اظهار کرد: خون شهدای ما در امتداد خون شهدای کربلاست و همانگونه که گذر قرنها از داغ شهادت سیدالشهدا(ع) نکاسته است، یاد و داغ شهدای انقلاب اسلامی نیز هیچگاه کمرنگ نخواهد شد.
روایتگری شهدا فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان منتقل میکند
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با بیان اینکه خانوادههای معظم شهدا با توسل به حضرت زینب(س) در برابر اراده الهی تسلیم هستند، گفت: حضور ما در جمع این خانوادهها برای طلب دعای خیر و التماس دعا گرفتن بهمنظور حرکت در مسیر شهدا ست.
وی با اشاره به ضرورت روایتگری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: جوانان نسل امروز به راحتی میتوانند با شهدا ارتباط برقرار کنند؛ چراکه این ارتباط از جنبههای مختلف، از جمله کلام، رفتار و گفتار، شکل میگیرد. انتقال روایت زندگی، رشادتها و سیره شهدا میتواند در ارتباط موثر با نسل جوان و ترویج فرهنگ شهادت نقش مهمی داشته باشد.
به گزارش مهر ،شهید بسیجی مهدی فردی متولد ۳۰ شهریور ۱۳۸۴ (از شهدای اصناف) که در پی اقدام تروریستی مسلحانه در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴در دفاع از امنیت وطن به شهادت رسیدند.
نظر شما