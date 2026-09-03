۷۰۰ هزار نیروی شرکتی درسامانه ساماندهی کارکنان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل موسوی ظهر پنج شنبه در حاشیه جشنواره شهید رجایی زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان شرکتی، اظهار کرد: تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه مربوط به ساماندهی کارکنان شرکتی ثبت‌نام کرده‌اند و با احتساب افرادی که در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند یا در سایر نهادها مشغول به کار هستند، این آمار می‌تواند افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ساماندهی کارکنان شرکتی طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته مطرح بوده است، افزود: با وجود طرح این موضوع در سال‌های گذشته، به دلایل مختلف اقدام جدی برای تعیین تکلیف این نیروها انجام نشده بود، اما سازمان اداری و استخدامی با توجه به محدودیت‌های قانون برنامه هفتم و قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای مرحله نخست این طرح را آغاز کرده است.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی، در چارچوب ساماندهی انجام‌شده، حقوق کارکنان شرکتی به‌صورت مستقیم به حساب خود افراد واریز خواهد شد و شرکت‌ها دیگر در فرآیند پرداخت حقوق دخالت نخواهند داشت.

موسوی با تأکید بر اینکه این اقدام موجب افزایش نظارت دولت بر وضعیت کارکنان شرکتی خواهد شد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در صورت فراهم شدن شرایط، نخستین حقوق این کارکنان از پایان شهریورماه به‌صورت مستقیم به حساب آنان واریز شود.

وی همچنین از تقویت نظارت بر وضعیت بیمه و تأمین اجتماعی این نیروها خبر داد و خاطرنشان کرد: ساماندهی پرداخت حقوق، مرحله ابتدایی این فرآیند است و امیدواریم در مراحل بعدی نیز اقدامات مؤثرتری برای تعیین تکلیف وضعیت کارکنان شرکتی انجام شود.

«فواد ۱۲۸»؛ مسیر جدید ثبت شکایت از خدمات دستگاه‌های دولتی

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تکریم ارباب رجوع در دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: آمارهای موجود در این حوزه چندان امیدوارکننده نیست و به همین دلیل سامانه «فواد ۱۲۸» برای رسیدگی به مسائل و شکایت‌های مردم راه‌اندازی شده است.

موسوی افزود: اکنون تمام کشور تحت پوشش این سامانه قرار دارد و شهروندان در صورت مواجهه با بی‌توجهی کارکنان، نبود کارمند در محل خدمت یا تأخیر در ارائه خدمات دولتی می‌توانند موضوع را از طریق فواد ۱۲۸ اعلام کنند.

وی میانگین زمان پاسخگویی و حل مشکلات ثبت‌شده در این سامانه را حدود سه ساعت و اندی اعلام کرد و گفت: این سامانه امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه ارائه خدمات و عملکرد کارکنان در ارتباط با مردم را فراهم کرده است.

موسوی تصریح کرد: رئیس سازمان اداری و استخدامی و استانداران می‌توانند به‌صورت لحظه‌ای مشاهده کنند که کدام دستگاه با شکایت مواجه شده و موضوع شکایت چه بوده است.

وی از تقویت سازوکارهای بازرسی در دستگاه‌های اجرایی نیز خبر داد و افزود: سیستم بازرسی جدی و دارای پشتوانه قانونی برای بررسی عملکرد کارکنان در نظر گرفته شده و در صورت مشاهده عملکرد نامناسب، موضوع قابلیت پیگیری خواهد داشت.

برگزاری چند آزمون استخدامی تا پایان سال

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه درباره روند برگزاری آزمون‌های استخدامی گفت: این آزمون‌ها بر اساس قانون و متناسب با موقعیت‌های شغلی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها برگزار می‌شود.

موسوی با اشاره به نیاز دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیان کرد: هر دستگاه متناسب با نیاز خود درخواست برگزاری آزمون استخدامی ارائه می‌کند و سازمان اداری و استخدامی نیز بر اساس همین نیاز، فرآیند برگزاری آزمون را انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: احتمالاً تا پایان سال چند مورد آزمون استخدامی برگزار خواهد شد.