عدالت به مرز رسید؛ آزادی زندانیان و رفع محرومیت از مرزنشینان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عبداللهی ظهر پنجشنبه در حاشیه اجرای طرح جهادی شهید آیتالله دکتر رئیسی با هدف ارائه خدمات قضایی، حقوقی و حمایتی به مردم مناطق مرزی و کمبرخوردار، در روستای مرزی تجشک، اظهار کرد: امروز در منطقهای در مجاورت مرز کشور افغانستان حضور یافتیم و علاوه بر مردم این روستا، تعدادی از اهالی روستاهای مجاور نیز برای بیان مسائل و مطالبات خود مراجعه کردند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در مجموع حدود ۱۵۰ نفر از مردم منطقه مراجعه کردند و مسائل، مشکلات و مطالبات آنان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حوزه حمایت از زندانیان، برای بیش از ۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط، مرخصی پایان حبس اعطا شد و این افراد از زندان آزاد شدند.
عبداللهی از فراهم شدن امکان ارتباط خانواده زندانیان با مددجویان نیز خبر داد و گفت: زمینه برقراری ملاقات الکترونیک و کنفرانسی ۸۶ خانواده با زندانیان و مددجویان فراهم شد تا خانوادهها بتوانند ارتباط خود را با آنان حفظ کنند.
وی با اشاره به حضور گروههای سازشی شورای حل اختلاف در این طرح جهادی بیان کرد: گروههای سازشی در محل حضور یافتند و پروندههایی را که ظرفیت صلح و سازش میان طرفین داشت، بررسی کرده و بخشی از این پروندهها با سازش و توافق طرفین به سرانجام رسید.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین از توزیع بستههای معیشتی میان خانوادههای نیازمند خبر داد و گفت: در این سفر جهادی، با استفاده از ظرفیت خیرین، بستههای معیشتی میان مردم و خانوادههای محروم توزیع میشود و بخشی از لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان نیز در آستانه سال تحصیلی جدید اهدا خواهد شد.
عبداللهی با اشاره به بازدید از منازل چند خانواده محروم در این منطقه اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، با چند خانواده با شرایط بسیار دشوار و محرومیت شدید مواجه شدیم که حتی از حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی مانند سرویس بهداشتی و محل استحمام برخوردار نبودند.
وی افزود: قول دادهایم با استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی و خیرین، برای ایجاد این امکانات اقدام کنیم.
وی تأمین زمین برای جوانان روستا بهویژه جوانان در آستانه ازدواج را از دیگر دغدغههای جدی مردم عنوان کرد و افزود: این موضوع نیز به عنوان یکی از مطالبات مهم مردم منطقه مطرح و مقرر شد پیگیریهای لازم برای رفع آن انجام شود.
عبداللهی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مرزنشینان تصریح کرد: مجموعه حاکمیت باید با قید فوریت و نگاه ویژه، به مسائل و مشکلات مردم مناطق مرزی، بهویژه مردم روستای تجشک و روستاهای تابعه توجه کند.
وی خاطرنشان کرد: مرزنشینان با حضور و ماندگاری خود در این مناطق، بخشی از امنیت پایدار ایران اسلامی و این منطقه از سرزمین خراسان جنوبی را تأمین میکنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: مطالبات مطرحشده از سوی مردم را در چارچوب وظایف و ظرفیتهای دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد و تلاش میکنیم مسائل قابل پیگیری به نتایج مطلوب برسد.
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