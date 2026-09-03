به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری ظهر پنجشنبه در دیدار وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: آموزش‌وپرورش از مهم‌ترین نهادهای اثرگذار بر آینده جامعه است و نوع برنامه‌ریزی در این حوزه، نقش مستقیمی در شکل‌گیری شخصیت و مسیر زندگی نسل‌های آینده دارد.



وی افزود: تعلیم و تربیت از رسالت‌های مهم انبیا و به‌ویژه پیامبر اکرم(ص) بوده و در آموزه‌های دینی، تربیت جایگاهی مقدم بر تعلیم دارد، زیرا دانش و آموزش باید زمینه‌ساز رشد و کمال انسان باشد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: بسیاری از شخصیت‌های برجسته و اثرگذار کشور در عرصه‌های مختلف علمی، دانشگاهی و حوزوی، مراحل نخست رشد خود را در نظام تعلیم و تربیت پشت سر گذاشته‌اند و به همین دلیل اگر بنیان تربیتی به درستی شکل بگیرد، می‌توان نسبت به آینده جامعه نیز امیدوار بود.



آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف از جمله علوم، پزشکی و صنایع دفاعی بیان کرد: موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌ها و مسابقات بین‌المللی نیز نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی کشور است و بخش مهمی از این توانمندی‌ها ریشه در نظام آموزشی و تربیتی دارد.



وی با تأکید بر ضرورت نگاه پویا به سند تحول بنیادین گفت: همان‌گونه که در بسیاری از عرصه‌های تخصصی، شرایط زمان و مکان مورد توجه قرار می‌گیرد، سند تحول نیز باید متناسب با تجربه‌های حاصل از اجرا و اقتضائات روز مورد ارزیابی قرار گیرد.



سند تحول باید متناسب با زمان اصلاح شود



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: لازم است در دوره‌های مشخص، نقاط قوت و ضعف سند تحول بنیادین مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط مثبت تقویت و کاستی‌های موجود برطرف شود.



آیت‌الله حسینی بوشهری تصریح کرد: اگر سند تحول نیازمند اصلاح و تکمیل است، باید این فرایند با جدیت دنبال شود و تجربه‌های به‌دست‌آمده از اجرای آن نیز در تصمیم‌گیری‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.



وی در ادامه، جایگاه اجتماعی و معیشت فرهنگیان را از مسائل مهم آموزش‌وپرورش دانست و اظهار کرد: شغل معلمی در گذشته از منزلت اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بود و جامعه برای معلمان احترام ویژه‌ای قائل می‌شد اما با پررنگ شدن معیارهای مادی، این جایگاه تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفته است.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: در انتخاب رشته‌های دانشگاهی نیز بسیاری از افراد، رشته‌ها و مشاغلی را ترجیح می‌دهند که از نظر درآمدی جذابیت بیشتری داشته باشد و کمتر با نگاه رسالت‌محور وارد حرفه معلمی می‌شوند.



وی بر ضرورت تأمین مناسب معیشت فرهنگیان تأکید کرد و افزود: معلم نباید برای گذران زندگی مجبور شود پس از پایان ساعات کاری به شغل دیگری روی بیاورد، زیرا حرفه معلمی به مطالعه، آمادگی مستمر و به‌روز نگه داشتن دانش نیاز دارد.



معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد



آیت‌الله حسینی بوشهری گفت: معلمی صرفاً یک شغل برای کسب درآمد نیست، بلکه مسئولیتی بزرگ در مسیر انسان‌سازی است و باید شرایطی فراهم شود که دغدغه‌های اقتصادی، معلمان را از انجام رسالت اصلی خود دور نکند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به گسترش آسیب‌های فضای مجازی در میان کودکان و نوجوانان هشدار داد و اظهار کرد: امروز استفاده از ابزارهای فضای مجازی به سنین بسیار پایین رسیده و حتی کودکان چهار یا پنج ساله نیز با این فضا درگیر هستند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: تجربه دوران کرونا نشان داد که استفاده گسترده از فضای مجازی می‌تواند بر شرایط روحی، روانی و آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نمی‌توان نسبت به پیامدهای آن بی‌تفاوت بود.



وی ادامه داد: حتی در برخی کشورهای غربی نیز درباره نحوه استفاده کودکان از فضای مجازی محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است و در نظام تعلیم و تربیت کشور نیز باید برای صیانت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های این فضا تدبیر جدی اتخاذ شود.



آیت‌الله حسینی بوشهری تأکید کرد: محیط آموزشی مدارس باید به گونه‌ای مدیریت شود که دانش‌آموزان تا حد امکان از آسیب‌های فضای مجازی مصون بمانند و این موضوع به یکی از محورهای جدی سیاست‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت تبدیل شود.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه به حضور طلاب و روحانیون در مجموعه آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: طلبه‌ای که با هدف ایفای نقش تربیتی و تبلیغی وارد آموزش‌وپرورش می‌شود، نباید به مرور زمان از هویت و رسالت حوزوی خود فاصله بگیرد.



وی افزود: حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش هر دو باید نسبت به فعالیت روحانیونی که از حوزه وارد این مجموعه می‌شوند، مراقبت و نظارت داشته باشند تا مأموریت اصلی آنان تحت تأثیر شرایط محیطی قرار نگیرد.



آیت‌الله حسینی بوشهری ادامه داد: ارتباط این نیروها با حوزه علمیه نیز باید حفظ شود تا حضور آنان در مدارس بتواند در چارچوب اهداف تربیتی و با حفظ هویت حوزوی دنبال شود.



وی همچنین محتوای کتاب‌های درسی را از موضوعات نیازمند توجه دانست و اظهار کرد: باید بررسی شود که مطالب ارائه‌شده به دانش‌آموزان تا چه اندازه مصداق علم نافع است و چه میزان از این محتوا می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی آنان اثرگذار باشد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: صرف انتقال مطالبی که دانش‌آموز برای کسب نمره و عبور از یک مقطع تحصیلی به خاطر می‌سپارد، نمی‌تواند هدف نهایی نظام تعلیم و تربیت باشد و محتوای آموزشی باید با نیازهای واقعی فرد و جامعه ارتباط داشته باشد.



کتاب‌های درسی باید به علم نافع توجه کنند



آیت‌الله حسینی بوشهری افزود: لازم است گروه‌های تخصصی برای بررسی، تدوین و بازنگری کتاب‌های درسی تشکیل شوند تا مطالبی در محتوای آموزشی قرار گیرد که یا در زندگی فردی دانش‌آموز کاربرد داشته باشد یا بتواند در آینده جامعه و زندگی اجتماعی او اثرگذار باشد.



وی در ادامه با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: نسبت به این دانشگاه حساسیت ویژه‌ای وجود دارد، زیرا معلمانی که از این مجموعه وارد مدارس می‌شوند باید از تراز مناسب علمی و تربیتی برخوردار باشند و اگر خروجی دانشگاه فرهنگیان مطلوب نباشد، دستیابی به اهداف مورد نظر آموزش‌وپرورش نیز با مشکل مواجه خواهد شد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره دوره پیش‌دبستانی نیز اظهار کرد: این دوره نباید بر اساس سلیقه‌های مختلف و بدون یک چارچوب منسجم اداره شود و ضروری است برای آن برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند صورت گیرد.



وی افزود: کودکان در سنین پیش‌دبستانی بیش از هر چیز به نشاط و شادی نیاز دارند اما می‌توان مفاهیم دینی و اخلاقی را در قالب برنامه‌های جذاب و سرگرم‌کننده و به شکل غیرمستقیم به آنان منتقل کرد.



آیت‌الله حسینی بوشهری با تأکید بر ضرورت همکاری میان حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش گفت: این همکاری سابقه‌ای طولانی دارد و در سال‌های گذشته نیز تفاهم‌نامه‌هایی میان دو مجموعه به امضا رسیده است اما لازم است این ارتباط از سطح تفاهم و توافق فراتر رفته و به همکاری واقعی، مستمر و اثرگذار تبدیل شود.



حوزه و آموزش‌وپرورش همکاری خود را تقویت کنند



وی ادامه داد: حوزه علمیه می‌تواند در بخش‌هایی از فرایند تدوین و بازنگری کتاب‌های درسی، به‌ویژه در حوزه معارف دینی، مسائل تبلیغی و موضوعات مرتبط با علوم اسلامی، نقش مؤثری ایفا کند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با تأکید بر ضرورت برخورداری مدیران آموزش‌وپرورش از نگاه همزمان کلان و جزئی اظهار کرد: مدیریت موفق نیازمند توان راهبری و اشراف بر مسائل کلان است اما مدیر در کنار این ویژگی باید نسبت به جزئیات امور نیز شناخت و تسلط کافی داشته باشد.



وی افزود: تلفیق نگاه کلان با توجه دقیق به جزئیات می‌تواند زمینه مدیریت مؤثرتر نظام تعلیم و تربیت و دستیابی به خروجی مطلوب‌تر را فراهم کند.