به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، احمد مالکی معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک شهر در این مراسم که با حضور معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و برخی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد، گفت: بانک شهر با سرمایهگذاری و مشارکت در پروژههای تفریحی و گردشگری گام های موثری در راستای گسترش فضاهای تفریحی مدرن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محیطهای شهری برداشته است.
مالکی بر حمایت مالی بانک شهر از پروژههایی که علاوه بر بازدهی اقتصادی، اثرات اجتماعی و رفاهی گستردهای برای خانوادهها و گردشگران دارند، تأکید کرد و گفت: هدف از این سرمایهگذاری، ایجاد محیطهای شاد و پویا برای تفریح در قلب کلانشهرهاست تا دسترسی شهروندان به امکانات گردشگری باکیفیت تسهیل شود.
معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک شهر در پایان افزود: انتظار میرود با تکرار چنین الگوهای سرمایهگذاری، زیرساختهای گردشگری داخلی شاهد تحولی چشمگیر باشند.
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