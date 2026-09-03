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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

افتتاح مدرن‌ترین تم پارک ایران در مجموعه ارم با حمایت بانک شهر

افتتاح مدرن‌ترین تم پارک ایران در مجموعه ارم با حمایت بانک شهر

طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و مدیران حوزه گردشگری، بزرگترین و مدرن‌ترین تم پارک ایران با نام «دنیای گمشده» در مجموعه ارم و با حمایت بانک شهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، احمد مالکی معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک شهر در این مراسم که با حضور معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و برخی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد، گفت: بانک شهر با سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های تفریحی و گردشگری گام های موثری در راستای گسترش فضاهای تفریحی مدرن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محیط‌های شهری برداشته است.

مالکی بر حمایت مالی بانک شهر از پروژه‌هایی که علاوه بر بازدهی اقتصادی، اثرات اجتماعی و رفاهی گسترده‌ای برای خانواده‌ها و گردشگران دارند، تأکید کرد و گفت: هدف از این سرمایه‌گذاری، ایجاد محیط‌های شاد و پویا برای تفریح در قلب کلان‌شهرهاست تا دسترسی شهروندان به امکانات گردشگری باکیفیت تسهیل شود.

معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک شهر در پایان افزود: انتظار می‌رود با تکرار چنین الگوهای سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های گردشگری داخلی شاهد تحولی چشمگیر باشند.

کد مطلب 6936450
روح اله صابرزاده

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