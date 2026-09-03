ارتش از ارکان مهم تامین کننده امنیت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با فرمانده و شورای فرماندهی تیپ ۲۱۶ زرهی شهید مخبری نزاجا افزود: نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران و تیپ ۲۱۶ در تأمین امنیت استان بسیار موثر و مهم است.
وی با بیان اینکه کشور با چالشهای متعددی مواجه است، اظهار داشت: رویکرد دشمن بر جنگ ترکیبی با تشدید فشارهای تمام عیار اقتصادی قرار گرفته و بر این باور است که از طریق نظامی امکان شکست جمهوری اسلامی وجود ندارد و به سمت اعمال فشار اقتصادی حرکت کرده است.
استاندار زنجان با قدردانی از مقاومت ملی ایرانیان و آستانه تحمل اجتماعی قابل تحسین و همبستگی ستودنی در کشور، گفت: تلاش دولت بر استمرار خدمات با وجود محدودیتها متمرکز است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه حفظ و تأمین امنیت و مدیریت حوادث ناشی از جنگ،کار تیمی و هماهنگ، منجر به نتایج موفقی در استان شده است.
فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان نیز با تبریک هفته دولت از اقدامات و عملکرد دولت در دو سال گذشته با وجود بحرانهای متعدد، قدردانی کرد و گفت: مجموعه تیپ ۲۱۶ به خوبی بر عملکرد مدیریت استان در این مقطع حساس آگاه است.
سرهنگ مهدی خانجانی بر تداوم تعامل و همکاری میان مجموعه استانداری و تیپ ۲۱۶ زرهی نزاجا برای تأمین امنیت پایدار و خدمترسانی به مردم استان تأکید کرد.
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