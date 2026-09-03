فناوری انتقال جنین برای اصلاح نژاد دام در قم وارد مرحله اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان یک شرکت دانش‌بنیان و اتحادیه دامداران قم برای اجرای پایلوت طرح انتقال جنین دام‌های دومنظوره با هدف ارتقای بهره‌وری تولیدات دامی استان پیش از ظهر پنجشنبه در سالن جلسات شهید شرعی سازمان جهاد کشاورزی استان قم به امضا رسید.

فلسفی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کشاورزی و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، سجاد چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم و جمعی دیگر از مدیران این سازمان نیز در این مراسم حضور داشتند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت دانش‌بنیان سینا فناور ماندگار و اتحادیه دامداران قم برای به‌کارگیری فناوری انتقال جنین در دام‌های دومنظوره همکاری خواهند کرد و اجرای این طرح در مرحله نخست به صورت پایلوت در استان قم دنبال می‌شود.

در این طرح، ظرفیت دام‌های برتر ژنتیکی برای بهبود کیفیت گله‌های مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد تا روند اصلاح نژاد با سرعت بیشتری انجام شود و شاخص‌های تولید در واحدهای دامپروری ارتقا یابد.

ظرفیت‌های علمی در خدمت دامپروری قرار می‌گیرد

در چارچوب این همکاری، توان علمی و فناورانه شرکت دانش‌بنیان در کنار ظرفیت اجرایی و تولیدی دامداران قرار می‌گیرد و طرفین امکانات و توانمندی‌های خود را برای اجرای طرح به کار خواهند گرفت.

استفاده از فناوری انتقال جنین در دام‌های دومنظوره، با هدف ارتقای کیفیت گله‌ها، افزایش بهره‌وری واحدهای دامپروری و کاهش هزینه‌های تولید دنبال می‌شود.

این طرح همچنین برای تقویت تولید اقتصادی گوشت و سایر فرآورده‌های دامی طراحی شده و قرار است ظرفیت‌های موجود در بخش دانش‌بنیان و دامپروری استان در مسیر اجرای آن به کار گرفته شود.

اجرای پایلوت طرح در قم، نخستین مرحله این همکاری مشترک است که در آن ظرفیت‌های علمی، اجرایی و تولیدی طرفین برای تحقق اهداف تعیین‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فناوری نوین به اصلاح گله‌ها کمک می‌کند

این تفاهم‌نامه با تمرکز بر فناوری‌های نوین تولیدمثلی، گامی برای استفاده عملیاتی از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش دامپروری استان است.

بر این اساس، انتقال جنین به عنوان فناوری مورد استفاده در طرح، در خدمت اصلاح نژاد دام‌های دومنظوره و بهبود ظرفیت تولید گله‌ها قرار خواهد گرفت.

هدف از اجرای این برنامه، ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای بهره‌وری و حرکت به سمت تولید پایدار فرآورده‌های دامی با استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه عنوان شده است.

این تفاهم‌نامه با حضور جمعی از مسئولان و فعالان بخش دامپروری استان قم به امضا رسید.