به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در جشنواره شهید رجایی استان زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: جشنواره شهید رجایی فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تقدیر از مجموعه‌های برتر و یادآوری مسئولیت مدیران و کارکنان در قبال مردم است.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد ۱۰۳ دستگاه اجرایی استان و انتخاب ۱۶ دستگاه برتر، افزود: محدودیت در تعداد دستگاه‌های منتخب به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر دستگاه‌ها نیست و انتخاب مجموعه‌های برتر از میان عملکرد گسترده دستگاه‌های اجرایی، از دشواری‌های این فرآیند است.

صادقی با قدردانی از حدود ۵۰ هزار کارمند دولت در استان، خاطرنشان کرد: در ۱۳ ماه شرایط جنگی، با وجود تعطیلات، مناسبت‌ها و دشواری‌های متعدد، شاهد استمرار فعالیت دستگاه‌های اجرایی بودیم و مدیران و کارکنان استان در این شرایط، مسئولیت‌های خود را با جدیت دنبال کردند.

استاندار زنجان ادامه داد: کارآمدی دستگاه اجرایی تنها در انجام وظایف روزمره خلاصه نمی‌شود، بلکه توان تصمیم‌گیری در شرایط سخت، مدیریت منابع، هماهنگی بین دستگاه‌ها، حفظ خدمات ضروری و استمرار خدمت‌رسانی از شاخص‌های مهم کارآمدی نظام اداری است.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در شرایط جنگی، گفت: در طول این مدت، در ارائه خدمات زیرساختی و عمومی اختلال جدی ایجاد نشد و در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز استان زنجان ضمن تأمین نیاز خود، به عنوان استان معین از چند استان دیگر پشتیبانی کرد.

صادقی همچنین از همراهی بخش خصوصی در شرایط جنگی قدردانی کرد و افزود: بخش خصوصی استان نه‌تنها فعالیت واحدهای تولیدی را متوقف نکرد، بلکه در پشتیبانی از دفاع ملی و کمک به بخش‌های مختلف نیز مشارکت قابل توجهی داشت و زنجان در این عرصه عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت پرهیز از سیاه‌نمایی و تخریب، اظهار کرد: اگر ایراد یا مشکلی در عملکرد دستگاه‌ها وجود دارد باید با هدف اصلاح و بهبود، صریح و مسئولانه بیان شود؛ چراکه رویکرد تخریبی با تأکیدات مقام معظم رهبری درباره پرهیز از بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و انتقال تصویر نادرست از کشور، همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه همبستگی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی بخشی از قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: کارکنان دولت در کنار نیروهای مسلح، انتظامی و مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی، در شرایط حساس کشور نقش خود را به خوبی ایفا کردند و استمرار خدمت‌رسانی نشان‌دهنده ظرفیت و تاب‌آوری بالای نظام اداری است.

صادقی رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را معیار اصلی ارزیابی دانست و تصریح کرد: سرعت انجام کار، کیفیت پاسخگویی، تکریم ارباب رجوع، سهولت دریافت خدمت و نحوه مواجهه با مسائل مردم باید به عنوان شاخص‌های جدی ارزیابی دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: فرآیندهای اداری باید ساده و کوتاه شود، خدمات آسان و در دسترس مردم قرار گیرد، مراجعات غیرضروری کاهش یابد و پاسخگویی دستگاه‌ها روشن و مسئولانه باشد. همچنین مردم نباید به دلیل ناهماهنگی میان واحدها و دستگاه‌های اجرایی دچار سرگردانی شوند.

استاندار زنجان با بیان اینکه مدیر هر دستگاه باید اشراف کامل بر عملکرد مجموعه خود داشته باشد، گفت: مدیران باید مسائل و نارسایی‌ها را شناسایی کنند، برای حل آنها تصمیم بگیرند و تا رسیدن به نتیجه موضوع را پیگیری کنند. هماهنگی بین دستگاهی نیز باید در بالاترین سطح دنبال شود.

وی ادامه داد: تحول اداری از همین نقاط آغاز می‌شود؛ از اصلاح یک فرآیند، کاهش یک مراجعه، کوتاه شدن زمان ارائه یک خدمت و حل یک مسئله واقعی مردم. هدف نهایی ارزیابی عملکرد باید شناخت دقیق‌تر نقاط قابل بهبود و تصمیم‌گیری بهتر برای ارتقای کیفیت مدیریت باشد.

صادقی همچنین بر ضرورت انتقال تجربه میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های برگزیده باید تجربیات موفق خود را به صورت مستند در اختیار سایر مجموعه‌ها قرار دهند؛ چراکه موفقیت یک دستگاه زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که موجب ارتقای سطح عملکرد کل نظام اداری شود.