صفحه اینستاگرام هنجارشکن در آبادان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان گوروئی پیرامون جزئیات این خبر اظهار کرد: عوامل مرکز سایبری پلیس فتا انتظامی آبادان با هماهنگی قضائی، صفحه‌ای اینستاگرامی که اقدام به انتشار مطالب هنجارشکنانه و تصاویر مبتذل از فعالیت‌های خود می‌کرد، شناسایی و گرداننده آن را دستگیر کردند.

وی افزود: همچنین با هماهنگی قضائی و درخواست تعداد زیادی از شهروندان، محتوای مجرمانه حذف و صفحه مذکور با درج لوگو مسدود شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان در خاتمه گفت: مردم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir (بخش ارتباطات مردمی) یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ در میان بگذارند.