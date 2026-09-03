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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

صفحه اینستاگرام هنجارشکن در آبادان مسدود شد

صفحه اینستاگرام هنجارشکن در آبادان مسدود شد

آبادان - فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از برخورد با یک هنجارشکن و مسدود شدن صفحه اینستاگرام او با هماهنگی قضائی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان گوروئی پیرامون جزئیات این خبر اظهار کرد: عوامل مرکز سایبری پلیس فتا انتظامی آبادان با هماهنگی قضائی، صفحه‌ای اینستاگرامی که اقدام به انتشار مطالب هنجارشکنانه و تصاویر مبتذل از فعالیت‌های خود می‌کرد، شناسایی و گرداننده آن را دستگیر کردند.

وی افزود: همچنین با هماهنگی قضائی و درخواست تعداد زیادی از شهروندان، محتوای مجرمانه حذف و صفحه مذکور با درج لوگو مسدود شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان در خاتمه گفت: مردم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir (بخش ارتباطات مردمی) یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 6936588

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