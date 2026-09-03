به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه گلوبال تایمز، سخنگوی وزارت بازرگانی چین امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که چین به شدت از تحریمهای اعمال شده علیه شرکتها و افراد چینی به دلیل مسائل ادعایی مرتبط با ایران ابراز تاسف می کند و قاطعانه با آن مخالف است.
این مقام چینی ضمن اعلام موضع پکن در این خصوص، از آمریکا خواست که فوراً این تحریمها را لغو کند.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین تأکید کرد: تحریمهای یکجانبه ایالات متحده به طور نامناسبی در مبادلات اقتصادی و تجاری عادی بین کشورهای مربوطه دخالت میکند و امنیت انرژی جهانی و تامین پایدار را به طور جدی مختل میکند.
وی تصریح کرد که «چین از آمریکا میخواهد که فوراً رویههای نادرست خود را اصلاح و تحریمها علیه شرکتها و افراد چینی مربوطه را لغو کند.»
این مقام چینی خاطرنشان کرد که کشورش قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکتها و شهروندان خود محافظت خواهد کرد.
نظر شما