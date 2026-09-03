حکیم جفریز: جنگ علیه ایران شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا از سیاستهای جنگطلبانه رئیسجمهور این کشور انتقاد کرد.
بر اساس این گزارش، «حکیم جفریز» رهبر دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: جنگ بیپروا و پرهزینهای که با تصمیم قبلی علیه ایران آغاز شد، با شکست مواجه شده و زمان یک تغییر ریشه ای فرا رسیده است.
این نماینده آمریکایی پیشتر هم با درخواست برای پایان دادن به جنگ طلبی کشورش علیه ایران گفته بود: دیگر بس است؛ به این جنگِ انتخابی غیر ضروری و شکستخورده که جمهوریخواهان در قبال ایران به راه انداختهاند، پایان دهید.
حکیم جفریز تأکید کرد: عملیات شکست حماسی در ایران برای مردم آمریکا یک فاجعه بوده است و دلار مالیات دهندگان باید برای مقرون بهصرفهتر کردن زندگی مردم آمریکا و نه صرف ادامه یک جنگ بیپایان دیگر در خاورمیانه شود.
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