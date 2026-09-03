به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رئیس جمهور اندونزی تأکید کرد که کشورش نمی خواهد به ائتلاف‌های نظامی بپیوندد، اما آماده پیوستن به ائتلاف‌های اقتصادی است.

بر اساس این گزارش، «پرابوو سوبیانتو» ضمن سخنرانی در مجمع اقتصادی شرق در شهر «ولادی وستوک» روسیه افزود: امروزه از تجارت به‌عنوان سلاح استفاده می‌شود، مسیرهای انتقال کالا در حال تغییر است و به یک نظام مالی جایگزین نیاز داریم.

وی همچنین گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمونه‌ای از مشارکت با هدف دستیابی به رفاه برای همه است.

رئیس جمهور اندونزی به این موضوع نیز اشاره کرد که حجم مبادلات تجاری روسیه و اندونزی در سال ۲۰۲۵ به پنج میلیارد دلار رسید و باید دو برابر شود.