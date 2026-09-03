  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

مسجد باید به پایگاه حل مسائل اجتماعی و تربیت نسل جوان تبدیل شود

مسجد باید به پایگاه حل مسائل اجتماعی و تربیت نسل جوان تبدیل شود

بوشهر-امام جمعه دشتی گفت: مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه باید به پایگاهی برای حل اختلافات، تربیت نیروهای مؤمن، تقویت اتحاد و انسجام اجتماعی و نقش‌آفرینی مردم در حل مسائل جامعه تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست عصر پنجشنبه در جمع بانیان مساجد شهرستان دشتی اظهار کرد: مسجد از مهم‌ترین سنگرهای دفاع از اسلام و تقویت وحدت و انسجام مردم است و در کنار عبادت، باید به مسئولیت‌های اجتماعی نیز توجه شود.

وی با تأکید بر نقش امام جماعت در موفقیت مساجد افزود: امام جماعت باید به‌عنوان رهبر اجتماعی محله ، مسائل محله را شناسایی و ظرفیت‌های انسانی آن را برای حل مشکلات فعال کند.

امام جمعه دشتی گفت: یکی از شاخص‌های مسجد موفق این است که فعالیت‌های آن به یک فرد وابسته نباشد و همه مردم احساس مسئولیت و نقش‌آفرینی داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: اگر مسجد بتواند با زبان، نیازها و دغدغه‌های نسل جدید ارتباط برقرار کند و به جوانان مسئولیت بدهد و به حرف آنان گوش کند، زمینه حضور و علاقه‌مندی بیشتر آنان به مسجد فراهم می‌شود.

زاهددوست خاطرنشان رد: مساجد باید نسبت به آسیب‌های اجتماعی و دغدغه‌های مردم بی‌تفاوت نباشند و در کنار برنامه‌محوری، مسئله‌محور نیز عمل کنند.

وی توانمندسازی ائمه جماعات را یکی از نیازهای مهم امروز دانست و بر تقویت نقش اجتماعی مساجد در محلات تأکید کرد.

کد مطلب 6936643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها