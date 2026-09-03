مسجد باید به پایگاه حل مسائل اجتماعی و تربیت نسل جوان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست عصر پنجشنبه در جمع بانیان مساجد شهرستان دشتی اظهار کرد: مسجد از مهمترین سنگرهای دفاع از اسلام و تقویت وحدت و انسجام مردم است و در کنار عبادت، باید به مسئولیتهای اجتماعی نیز توجه شود.
وی با تأکید بر نقش امام جماعت در موفقیت مساجد افزود: امام جماعت باید بهعنوان رهبر اجتماعی محله ، مسائل محله را شناسایی و ظرفیتهای انسانی آن را برای حل مشکلات فعال کند.
امام جمعه دشتی گفت: یکی از شاخصهای مسجد موفق این است که فعالیتهای آن به یک فرد وابسته نباشد و همه مردم احساس مسئولیت و نقشآفرینی داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: اگر مسجد بتواند با زبان، نیازها و دغدغههای نسل جدید ارتباط برقرار کند و به جوانان مسئولیت بدهد و به حرف آنان گوش کند، زمینه حضور و علاقهمندی بیشتر آنان به مسجد فراهم میشود.
زاهددوست خاطرنشان رد: مساجد باید نسبت به آسیبهای اجتماعی و دغدغههای مردم بیتفاوت نباشند و در کنار برنامهمحوری، مسئلهمحور نیز عمل کنند.
وی توانمندسازی ائمه جماعات را یکی از نیازهای مهم امروز دانست و بر تقویت نقش اجتماعی مساجد در محلات تأکید کرد.
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