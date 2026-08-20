امام جمعه دشتستان: مسجد تراز انقلاب محور تحقق محله اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح پنجشنبه شب در همایش روز جهانی مسجد در مسجد جامع اهل البیت (ع) برازجان با تأکید بر جایگاه مسجد در جامعه اسلامی، اظهار کرد: مسجد تنها محل اقامه نماز نیست؛ بلکه قلب تپنده محله، کانون هدایت، تربیت نسل جوان، تحکیم خانواده و پایگاه خدمترسانی اجتماعی به مردم است.
وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ...»، آبادانی مسجد را فراتر از عمران ظاهری دانست و افزود: آبادانی حقیقی مسجد، در حضور مؤمنانه مردم، نوجوانان، جوانان و خانوادهها و شکلگیری فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی معنا پیدا میکند.
امام جمعه دشتستان، مسجد تراز انقلاب اسلامی را مسجدی برای همه اقشار جامعه توصیف کرد و گفت: درهای مسجد باید به روی کودکان، نوجوانان، جوانان، خانوادهها، کسبه، کارگران و همه مردم محله باز باشد.
وی گفت: جذب جوانان با محبت و کرامت، استفاده از ظرفیت بانوان و نخبگان و برگزاری برنامههای مستمر فرهنگی، آموزشی، مهارتی و ورزشی از الزامات پویایی مسجد است.
وی امام جماعت را محور هدایت، وحدت و هماهنگی در مسجد دانست و تصریح کرد: امام جماعت باید در کنار اقامه نماز، با مردم ارتباط نزدیک داشته باشد، مسائل محله را بشناسد و در شادیها، مشکلات و نیازهای اجتماعی مردم حضور مؤثر داشته باشد.
حجتالاسلام مصلح همچنین نقش پایگاه مقاومت را بازوی فرهنگی و اجتماعی مسجد برشمرد و افزود: شناسایی استعدادهای نوجوانان و جوانان، تشکیل حلقههای تربیتی و معرفتی، خدمترسانی به خانوادههای نیازمند، اجرای برنامههای جهادی و تقویت سواد رسانهای و مهارتی جوانان، از وظایف مهم پایگاههای مقاومت مسجد است.
وی با اشاره به مسئولیت هیأت امنا، بر ضرورت وحدت، مشورت، شفافیت، پاسخگویی، جذب خیرین و فراهمکردن زمینه حضور نیروهای جوان در مدیریت و فعالیتهای مسجد تأکید کرد.
امام جمعه دشتستان در پایان، همکاری منسجم امام جماعت، هیأت امنا و پایگاه مقاومت را شرط موفقیت مسجد در تحقق محله اسلامی دانست و خواستار برگزاری جلسات منظم، تدوین برنامه سالانه، تقسیم کار روشن و شناسایی مسائل فرهنگی و اجتماعی محلات شد.
این همایش با عنوان «طلایهداران سنگر مسجد» با حضور ، حجتالاسلام بهمنیاری مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر، ائمه جمعه آبپخش و وحدتیه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، دبیر رسیدگی به امور مساجد، جانشین ناحیه سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، فرمانده فراجا، امامان جماعت، فرماندهان پایگاههای مقاومت، اعضای هیأت امنا و خادمان مساجد شهرستان برگزار شد.
در بخش پایانی مراسم از امامان جماعت، بانیان، خادمین، خیرین و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج مساجد شهرستان دشتستان با اهدا لوح تقدیر و هدایای معنوی تجلیل شد.
این تجلیل با هدف پاسداشت تلاشهای مستمر فعالان مسجد و تقویت انگیزه آنان در پیشبرد فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت .
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