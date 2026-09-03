حمله رژیم صهیونیستی به اطراف دمشق و جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی بار دیگر مرتکب اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگرانه در سوریه شد.

منابع محلی سوریه اعلام کردند که ارتش اشغالگر با چهار راکت، اطراف تپه «باط الورده» در نزدیکی شهرک «بیت جن» در ریف دمشق را هدف قرار داده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین ارتفاعات «احمر شرقی» در جنوب القنیطره در جنوب سوریه را هدف گلوله های خمپاره قرار دادند. اشغالگران در روستای «ام باطنه» در حومه القنیطره هم با نصب ایست و بازرسی، شهروندان سوری را تفتیش کردند.

این تحولات در حالی است که یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی در گفتگو با رسانه‌های عبری اعلام کرد که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق امنیتی با سوریه تاکنون به نتیجه نرسیده است اما بحث‌ها پیرامون ترتیبات امنیتی در جنوب سوریه همچنان ادامه دارد.

به گفته این مقام صهیونیست، هسته اصلی اختلاف بر سر «منطقه حائل» متمرکز است منطقه‌ای که تل آویو حاضر به دستیابی به توافق امنیتی که منجر به عقب‌نشینی از این منطقه شود، نیست چرا که این منطقه را یک دستاورد امنیتی مهم می‌داند که ترتیبات امنیتی نباید شامل خروج از آن باشد.

روزنامه عبری معاریو هم در گزارشی نوشت: اسرائیل بر این باور است که ابتکار آمریکا و سایر کشورها برای لغو برخی از تحریم‌ها علیه سوریه، بر روابط میان دو طرف تأثیر گذاشته و باعث شده است که انگیزه سوریه برای دستیابی به توافق با اسرائیل کاهش یابد.