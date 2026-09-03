قالیباف: جهان در حال تماشای آمریکا بر لبه‌ پرتگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر خزانهداری آمریکا با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی گفت: قیمت نفت آتی عمان، بازده اوراق قرضه دولت امریکا و میزان ذخایر استراتژیک نفت را خوب تماشا کن.
وی در ادامه افزود: قهرمان! هرچی زور داری بزن که در قیمت نفت آتی بیشتر مداخله کنی! چون کل حرفهٔ تو به این بستگی دارد. یا اینکه به تخلیه نفت از ذخایر استراتژیک بیشتر از حد خطرناک ادامه بده و سقوط غارهای نمکی ذخیرهٔ نفت در اثر کاهش شدید ذخایر را تماشا کن، یا به خداهای نمک تگزاس پناه ببر و دعا کن که چاههای ذخیره سقوط نکنند. دنیا پاپ کورن خریده و تو را تماشا میکند».
در توضیح این توییت رییس مجلس ذکر سه نکته ضروری است:
۱- بسنت برای پایین آوردن بازدهی اوراق بلندمدت (بهویژه ۱۰ساله) دست به خریدهای بازخرید در بازار اوراق بدهی امریکا به امید کاهش هزینه استقراض پیش از انتخابات میاندوره روی آورده است. اما بازار تا حد زیادی در برابر این مداخلات مقاومت نشان داده و بازدهیها بالا مانده یا حتی بالا رفته است. منتقدان (از جمله برخی چهرههای قدیمی والاستریت مثل استنلی دراکنمیلر) این اقدامات را ناکارآمد و بیاثر میدانند و بازار را در لبه پرتگاه ارزیابی میکنند.
۲- به دلیل جنگ با ایران و اختلال در تنگه هرمز، دولت ترامپ (از طریق وزارت انرژی) حجم عظیمی از نفت SPR از طریق تبادل اضطراری آزاد کرده است. سطح ذخایر به پایینترین میزان از اوایل دهه ۱۹۸۰ رسیده (در برخی گزارشها نزدیک یا زیر ۳۰۰ میلیون بشکه و حتی نزدیک به محدوده خطر قانونی حدود ۲۵۲ میلیون بشکه). ذخایر استراتژیک نفت در غارهای نمکی عظیم زیرزمینی در تگزاس و لوئیزیانا ذخیره میشود؛ یکی از مهمترین سایتها Bryan Mound در نزدیکی تگزاس است. تخلیه بیش از حد این غارها ریسکهای ساختاری دارد: فشار هیدرولیکی، پایداری دیوارههای نمکی، یکپارچگی چاهها و امکان فروریختن یا آسیب دائمی به ظرفیت ذخیرهسازی. گزارشهای کارشناسی متعدد قبلاً به مسائل کیفیت کار، تغییر شکل چاهها و ریسک در سایتهایی مثل Bryan Mound اشاره کردهاند.
۳- برخی معاملهگران نفت با سیگنالهای بسنت به کاهشی بودن قیمتهای آتی نفت امیدوار شدهاند و این در حالی است که قیمت آتی نفت عمان و امارات که نشان دهنده انتظار بازار از وضعیت لاین موازی عبور از هرمز ارزیابی می شود، در روزهای گذشته از ۱۰۰ دلار هم عبور کرده است. آمریکا روی کاهش قیمت نفت آتی این کشورها در نتیجهٔ بازیهای روانی و اطمینان دادن نسبت به بازگشایی لاین جنوبی هرمز حساب کرده بود. این انتظارات از قیمت آتی نفت، در کنار ته کشیدن ذخایر استراتژیک و افزایشی شدن نرخ بازده اوراق قرضه، وضعیتی بغرنج برای بسنت و دولت ترامپ ایجاد کرده است که تلاش میکنند با لفاظی در مورد ایران آن را لاپوشانی کنند اما شاخصها شفافتر و صریحتر سخن میگویند.
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