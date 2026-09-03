به گزارش خبرگزاری مهر، رئیسجمهور آمریکا در ادامه سیاست تهاجمی علیه همسایگان این کشور، نخست وزیر کانادا را تهدید کرد.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به «تروث سوشال» با هشدار به «مارک کارنی» نخست وزیر کانادا، نوشت: «این که سیاستمداران کانادایی مثل نخستوزیر کارنی، دونالد جی. ترامپ را دشمن معرفی کنند، در حال حاضر خیلی به نفعشان است.
ترامپ ادامه داد: «اما آن روزی که اقتصادشان فرو بپاشد، این رویکرد برای حیات سیاسیشان فاجعهبار خواهد شد، بدتر از هر اتفاقی که تاکنون برای یک سیاستمدار کانادایی رخ داده است. فقط صبر کنید و تماشا کنید!»
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