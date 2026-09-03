به گزارش خبرگزاری مهر در این بازدید، آخرین وضعیت پروژه‌ها، میزان پیشرفت عملیات، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در تکمیل طرح‌ها، با حضور مدیران، کارشناسان، مهندسان و پیمانکاران از نزدیک بررسی شد و عوامل اجرایی پروژه‌ها نیز گزارشی از روند فعالیت‌ها و مسائل موجود ارائه کردند.



بخشی از پروژه‌های مورد بازدید، طرح‌هایی هستند که از سال‌های گذشته در دستور کار شرکت قرار داشته‌اند و طولانی شدن فرآیند اجرای آنها، ضرورت پیگیری مستمر، تصمیم‌گیری به‌موقع و تلاش مضاعف برای رساندن این طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری را دوچندان کرده است.



ناصر حسینی سرپرست شرکت گاز استان البرز در جریان این بازدید، با حضور مستقیم در محل پروژه‌ها و گفت‌وگو با مدیران، مهندسان، کارشناسان و پیمانکاران، در جریان جزئیات فنی و اجرایی طرح‌ها قرار گرفت و بر رفع موانع، تسریع در روند اجرا و به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.



حضور میدانی مدیرعامل و مدیران مرتبط در کنار کارشناسان، مهندسان و پیمانکاران، فرصت مناسبی برای طرح مستقیم مسائل و شنیدن دیدگاه‌های عوامل اجرایی فراهم کرد؛ رویکردی که می‌تواند ضمن افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف، به دلگرمی نیروهای تخصصی و شتاب گرفتن روند اجرای پروژه‌ها کمک کند.



در این بازدید، موضوع توسعه زیرساخت‌های گاز و ضرورت بهره‌برداری به‌موقع از طرح‌های در دست اجرا نیز مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که در نهایت به ارتقای ظرفیت خدمت‌رسانی و تأمین پایدار گاز برای مشترکین استان منجر خواهد شد.



در این بازدید، یک پیام روشن بیش از هر چیز به چشم می‌آمد: پروژه‌ها برای ماندن روی کاغذ نیستند؛ باید با تخصص، همدلی، پیگیری و کار میدانی به نتیجه برسند.