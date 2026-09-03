دشمن نتوانست خللی در مسیر تأمین امنیت کشور ایجاد کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حمیدرضا اشراق شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پنج‌ماهه فرماندهی انتظامی استان اصفهان، با اشاره به تلاش‌های مجموعه انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه تأمین امنیت اظهار کرد: آنچه امروز در این نمایشگاه ارائه شده، تنها بخش کوچکی از فعالیت‌ها، تلاش‌ها و مجاهدت‌هایی است که در حوزه‌های مختلف برای حفظ امنیت و آرامش جامعه انجام می‌شود.

وی افزود: مردم و مدافعان امنیت با ایثار، فداکاری و تلاش شبانه‌روزی خود اجازه ندادند احساس ناامنی در کشور شکل بگیرد و دشمن نیز نتوانست میدان و فرصتی برای بروز و ظهور اهداف و اقدامات خود پیدا کند.

معاون هماهنگ‌کننده فراجا با اشاره به اقدامات خصمانه علیه مجموعه انتظامی کشور تصریح کرد: دشمنان و به‌ویژه رژیم صهیونیستی با کینه و دشمنی، نیروهای انتظامی و حافظان امنیت کشور را مورد هجمه قرار داده‌اند، اما این فشارها و اقدامات هیچ‌گاه نتوانسته مانعی در مسیر انجام مأموریت‌های نیروهای انتظامی و خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند.

اشراق با تأکید بر ضرورت ارتقای توانمندی نیروهای انتظامی ادامه داد: آموزش و توانمندسازی نیروها از موضوعات مهمی است که همواره در برنامه‌ریزی‌های فراجا مورد توجه قرار دارد و امیدواریم با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بتوانیم گام‌های مؤثرتری برای ارتقای سطح آموزش و آمادگی نیروها برداریم.

وی همچنین از حمایت مسئولان استان اصفهان و اعضای شورای تأمین از مجموعه انتظامی قدردانی کرد و گفت: بخش قابل توجهی از نتایج و دستاوردهای حاصل‌شده، مرهون تعامل، همکاری و حمایت مجموعه مدیریت استان و اعضای شورای تأمین از نیروهای انتظامی است.

معاون هماهنگ‌کننده فراجا خاطرنشان کرد: امیدواریم این حمایت و همکاری همچنان تداوم داشته باشد تا با تقویت همدلی و تعامل میان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و نیروهای مسلح، شاهد ارتقای هرچه بیشتر امنیت و آرامش در جامعه باشیم.

اشراق تأکید کرد: شیرینی و ثمره این همدلی و همکاری زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که آثار آن را در زندگی روزمره خود و در قالب امنیت و آرامش پایدار احساس کنند.