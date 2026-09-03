به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسویان شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پنجماهه فرماندهی انتظامی استان اصفهان و در دیدار با سردار حمیدرضا اشراق، معاون هماهنگکننده فراجا، اظهار کرد: این نمایشگاه تنها بخش محدودی از اقدامات و فعالیتهای فرماندهی انتظامی استان اصفهان در حوزه تأمین امنیت، مقابله با جرایم و خدمترسانی به مردم را به نمایش گذاشته است.
وی با اشاره به نقش نیروهای انتظامی در تأمین امنیت جامعه افزود: امنیت موجود حاصل تلاش افرادی است که به صورت شبانهروزی در میدان حضور دارند و با مسئولیتپذیری و فداکاری، از نظم و آرامش عمومی صیانت میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با اشاره به آسیبهایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به برخی مراکز انتظامی وارد شد، تصریح کرد: وقوع این حوادث و آسیب دیدن بخشی از مراکز انتظامی نهتنها خللی در اراده و انگیزه نیروهای انتظامی ایجاد نکرد، بلکه موجب شد آنان با انگیزه بیشتری به مأموریتهای خود ادامه دهند.
موسویان ادامه داد: گزارشها و آمارهای ارائهشده در این نمایشگاه بیانگر آن است که فرماندهی انتظامی استان اصفهان با وجود محدودیتها و آسیبهای موجود، در مقایسه با سال گذشته در حوزههای مختلف از جمله کشفیات، اقدامات انتظامی و فعالیتهای مرتبط با تأمین امنیت، عملکرد قابل توجهی داشته است.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاههای مسئول در حوزه امنیت گفت: خوشبختانه در استان اصفهان تعامل مناسبی میان مجموعههای انتظامی، امنیتی، قضایی، مدیریت استان و شورای تأمین وجود دارد و این همافزایی زمینه اجرای مؤثرتر مأموریتها و تأمین امنیت پایدار را فراهم کرده است.
دادستان اصفهان با بیان اینکه حفظ نظم و امنیت عمومی از اولویتهای دستگاه قضایی است، افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با افرادی که قصد برهم زدن نظم عمومی و ایجاد ناامنی در جامعه را داشته باشند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
موسویان در پایان از تلاشهای فرماندهی انتظامی استان اصفهان قدردانی کرد و گفت: از سردار حسنوند، فرمانده انتظامی استان و تمامی نیروهای انتظامی که با حضور و تلاش شبانهروزی در مسیر خدمت به مردم و حفظ امنیت جامعه فعالیت میکنند، تشکر میکنم و امیدوارم این مجموعه همچنان در انجام مأموریتهای خود موفق و سربلند باشد.
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