به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاتمی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این فرد ۳۰ ساله و اهل آبشاحمد شهرستان کلیبر بود که هفت روز پیش در محدوده روستای قولان شهرستان جلفا در رود ارس غرق شده بود.
وی افزود: عملیات جستوجو و تجسس برای یافتن فرد مغروق از همان لحظات نخست وقوع حادثه با دستور ستاد مدیریت بحران شهرستان خداآفرین آغاز شد و نیروهای امدادی و عملیاتی طی هفت روز بهصورت مستمر در این عملیات مشارکت داشتند.
فرماندار خداآفرین ادامه داد: پس از انجام عملیات گسترده جستوجو، پیکر این مرد در محدوده روستای تاتار پیدا شد و عملیات تجسس برای یافتن وی پایان یافت.
حاتمی با قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی و عملیاتی گفت: نیروهای هلالاحمر، مرزبانی، نیروهای مردمی و مدیریت امور منابع آب در این عملیات حضور و مشارکت داشتند.
وی همچنین از نقش مؤثر گروه غواصی آتشنشانی شهرداری تبریز در عملیات جستوجو قدردانی کرد و گفت: گروه غواصی آتشنشانی تبریز در روند جستوجو و کشف پیکر این فرد نقش مؤثری ایفا کرد.
فرماندار خداآفرین تأکید کرد: همکاری و حضور مستمر نیروهای امدادی، عملیاتی و مردمی موجب شد عملیات جستوجو با وجود دشواریهای موجود تا کشف پیکر فرد مغروق ادامه پیدا کند.
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