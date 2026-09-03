  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

کشف پیکر مرد غرق‌شده در رود ارس پس از ۷ روز عملیات امدادی

کشف پیکر مرد غرق‌شده در رود ارس پس از ۷ روز عملیات امدادی

خداآفرین- فرماندار خداآفرین از کشف پیکر مرد ۳۰ ساله‌ای که ۷ روز پیش در رود ارس غرق شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاتمی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این فرد ۳۰ ساله و اهل آبش‌احمد شهرستان کلیبر بود که هفت روز پیش در محدوده روستای قولان شهرستان جلفا در رود ارس غرق شده بود.

وی افزود: عملیات جست‌وجو و تجسس برای یافتن فرد مغروق از همان لحظات نخست وقوع حادثه با دستور ستاد مدیریت بحران شهرستان خداآفرین آغاز شد و نیروهای امدادی و عملیاتی طی هفت روز به‌صورت مستمر در این عملیات مشارکت داشتند.

فرماندار خداآفرین ادامه داد: پس از انجام عملیات گسترده جست‌وجو، پیکر این مرد در محدوده روستای تاتار پیدا شد و عملیات تجسس برای یافتن وی پایان یافت.

حاتمی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی و عملیاتی گفت: نیروهای هلال‌احمر، مرزبانی، نیروهای مردمی و مدیریت امور منابع آب در این عملیات حضور و مشارکت داشتند.

وی همچنین از نقش مؤثر گروه غواصی آتش‌نشانی شهرداری تبریز در عملیات جست‌وجو قدردانی کرد و گفت: گروه غواصی آتش‌نشانی تبریز در روند جست‌وجو و کشف پیکر این فرد نقش مؤثری ایفا کرد.

فرماندار خداآفرین تأکید کرد: همکاری و حضور مستمر نیروهای امدادی، عملیاتی و مردمی موجب شد عملیات جست‌وجو با وجود دشواری‌های موجود تا کشف پیکر فرد مغروق ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6936702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها