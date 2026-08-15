پیکر جوان ۲۵ ساله مفقودشده در رودخانه ارس پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاتمی روز شنبه اظهار کرد: در پی حادثه سقوط یک دستگاه تراکتور به رودخانه ارس در محدوده روستای «اوزان» و مفقود شدن راننده آن، عملیات جستوجو از ۲ روز گذشته توسط تیمهای امدادی و غواصی بدون وقفه در جریان بود.
وی افزود: با تلاش خستگیناپذیر و پایش مستمر مسیر رودخانه توسط نیروهای واکنش سریع هلال احمر و تیمهای غواصی، سرانجام حوالی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز، پیکر بیجان این جوان ۲۵ ساله پیدا و از آب بیرون کشیده شد.
فرماندار خداآفرین ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه ناگوار و تسلیت به خانواده داغدار متوفی، خاطرنشان کرد: پس از خروج پیکر از آب و انجام هماهنگیهای لازم، جسد این جوان برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع مربوط و پزشکی قانونی شد تا پس از آن جهت خاکسپاری به خانواده وی تحویل داده شود.
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