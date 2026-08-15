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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

پیکر جوان ۲۵ ساله مفقودشده در رودخانه ارس پیدا شد

پیکر جوان ۲۵ ساله مفقودشده در رودخانه ارس پیدا شد

خداآفرین- فرماندار خداآفرین از کشف پیکر جوان ۲۵ ساله‌ای خبر داد که پس از سقوط یک دستگاه تراکتور به رودخانه مرزی ارس در محدوده روستای اوزان مفقود شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاتمی روز شنبه اظهار کرد: در پی حادثه سقوط یک دستگاه تراکتور به رودخانه ارس در محدوده روستای «اوزان» و مفقود شدن راننده آن، عملیات جست‌وجو از ۲ روز گذشته توسط تیم‌های امدادی و غواصی بدون وقفه در جریان بود.

وی افزود: با تلاش خستگی‌ناپذیر و پایش مستمر مسیر رودخانه توسط نیروهای واکنش سریع هلال احمر و تیم‌های غواصی، سرانجام حوالی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز، پیکر بی‌جان این جوان ۲۵ ساله پیدا و از آب بیرون کشیده شد.

فرماندار خداآفرین ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه ناگوار و تسلیت به خانواده داغدار متوفی، خاطرنشان کرد: پس از خروج پیکر از آب و انجام هماهنگی‌های لازم، جسد این جوان برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع مربوط و پزشکی قانونی شد تا پس از آن جهت خاکسپاری به خانواده وی تحویل داده شود.

کد مطلب 6917471

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