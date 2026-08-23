پیکر جوان ۲۴ ساله پس از ۲۲ ساعت عملیات در رودخانه ارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی غرق‌شدگی جوان ۲۴ ساله‌ای از اهالی روستای گون‌گورمز در حوالی روستای باقراوغلی از توابع بخش گرمادوز شهرستان خداآفرین، عملیات جست‌وجو با مشارکت نیروهای امدادی آغاز شد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۲:۲۰ روز شنبه ۳۱ مردادماه اعلام شد و بلافاصله دو تیم امدادی متشکل از ۱۱ نجاتگر جمعیت هلال‌احمر شهرستان خداآفرین به محل حادثه اعزام شدند.

جودی ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر با پایش مستمر حاشیه رودخانه و پشتیبانی عملیاتی، در روند جست‌وجوی فرد مفقودشده مشارکت کردند و عملیات تا زمان یافتن پیکر ادامه یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی گفت: در ادامه عملیات مشترک امدادی، تیم غواصی آتش‌نشانی تبریز نیز در عملیات جست‌وجو مشارکت کرد و سرانجام حوالی ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه یکم شهریورماه، پیکر جوان ۲۴ ساله در رودخانه ارس پیدا شد.

وی خاطرنشان کرد: پیکر فرد جان‌باخته پس از انتقال از رودخانه، به عوامل ذی‌صلاح تحویل داده شد.

جودی همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و پرهیز از ورود افراد به نقاط پرخطر رودخانه‌ها، به‌ویژه مناطق دارای جریان‌های شدید، تأکید کرد.