به گزارش خبرنگار مهر، عادل سی‌وسه‌مرده شامگاه در نشست رؤسای دانشگاه‌های استان کردستان که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه کردستان در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و زیرساختی نیازمند حمایت بیشتری است و توسعه متوازن دانشگاه‌های استان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه کردستان افزود: بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه کردستان در خوابگاه‌ها اسکان دارند و حدود پنج هزار و ۲۰۰ دانشجو از امکانات خوابگاهی دانشگاه استفاده می‌کنند.

رئیس دانشگاه کردستان ادامه داد: تأمین فضای خوابگاهی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز دانشجویان هزینه قابل توجهی را به دانشگاه تحمیل می‌کند و توسعه خوابگاه‌ها نیز تنها به احداث ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنها را نیز شامل می‌شود.

سی‌وسه‌مرده بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین و دستگاه‌های مختلف برای توسعه و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی تأکید کرد و گفت: در این زمینه نیازمند همراهی بیشتر مجموعه‌های مختلف هستیم.

وی همچنین توسعه دانشگاه‌های سطح استان را از اولویت‌های دانشگاه کردستان دانست و درباره پروژه دانشکده سقز اظهار کرد: با وجود مشکلات مالی و افزایش هزینه‌ها، دانشگاه اقدامات لازم را برای پیشبرد این پروژه انجام داده است، اما تاکنون اعتباری از محل بودجه سال جاری برای آن پرداخت نشده است.

رئیس دانشگاه کردستان در ادامه بر ضرورت تقویت مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی تأکید کرد و افزود: اخیراً خیرین شهرستان بیجار برای حمایت از دانشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند و حدود ۳۵ میلیارد تومان کمک قطعی شده است.

سی‌وسه‌مرده خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت خیرین می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل، تجهیز و توسعه دانشکده‌ها و سایر زیرساخت‌های دانشگاه کردستان داشته باشد.

وی همچنین خواستار ورود جدی‌تر صنایع و مجموعه‌های اقتصادی استان به حوزه آموزش عالی شد و گفت: انتظار می‌رود صنایع و مجموعه‌های اقتصادی و معدنی کردستان در توسعه دانشگاه و حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشارکت بیشتری داشته باشند.