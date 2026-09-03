به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدرضا خضری شامگاه چهارشنبه در نشست خیرین دانشگاه کردستان که با محوریت بررسی مسائل و نیازهای دانشکده بیجار برگزار شد، با بیان اینکه بیجار برای رشد علمی و ماندگاری نخبگان به مراکز علمی قدرتمند نیاز دارد، اظهار کرد: ایجاد مراکز علمی، توسعه امکانات دانشگاهی و حمایت از دانشجویان می‌تواند زمینه تحقق مهاجرت معکوس به این شهرستان را فراهم کند.

وی با اشاره به پروژه خوابگاه دانشجویان دانشکده بیجار افزود: تاکنون بخشی از منابع دانشگاه و وزارت علوم برای اجرای این پروژه هزینه شده و حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مقرر شده بخشی از هزینه‌های ادامه اجرای آن از سوی خیرین تأمین شود.

خضری بر ضرورت شناسایی خیرین و دانش‌آموختگان بیجاری نیز تأکید کرد و گفت: خیرین این شهرستان و دانش‌آموختگانی که امروز در صنایع و بخش‌های مختلف کشور فعالیت دارند، ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت در توسعه علمی و دانشگاهی بیجار هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت صنایع در پروژه‌های دانشگاهی، عنوان کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی و منابع صنایع برای تکمیل خوابگاه و توسعه زیرساخت‌های علمی بیجار استفاده شود.

مشاور وزیر علوم همچنین بر بازنگری در رشته‌ها و مأموریت‌های دانشکده بیجار تأکید کرد و گفت: باید نیازهای منطقه، رشته‌های آینده‌دار و تخصص‌های مورد نیاز شهرستان بررسی شود تا رشته‌هایی در دانشکده ارائه شود که بتواند پاسخگوی نیازهای علمی و اقتصادی منطقه باشد.

وی همچنین طرح بورسیه دانشجویان را ظرفیتی مهم برای پیوند میان دانشگاه و بخش اقتصادی منطقه دانست و افزود: اجرای جدی این طرح می‌تواند به توسعه علمی و ارتباط بیشتر دانشجویان با ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی منطقه کمک کند.

توسعه دانشکده‌های اقماری در اولویت دانشگاه کردستان

رئیس دانشگاه کردستان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت دانشکده‌های اقماری دانشگاه در شهرستان‌های قروه، بیجار و سقز، توسعه این مراکز را از اولویت‌های دانشگاه عنوان کرد.

عادل سی‌وسه‌مرده اظهار کرد: دانشکده قروه حدود ۱۷۰ دانشجو و دانشکده بیجار حدود ۴۴۰ دانشجو دارد و دانشکده سقز نیز با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد در حال ساخت است و پیش‌بینی می‌شود از مهرماه سال آینده پذیرش دانشجو داشته باشد.

وی درباره وضعیت دانشکده بیجار افزود: این دانشکده دارای هفت عضو هیئت علمی است و در حال حاضر رشته‌های آمار، علوم کامپیوتر و عمران در مقطع کارشناسی در آن ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه کردستان از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی رشته عمران در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده بیجار خبر داد و گفت: توسعه رشته‌های علوم انسانی نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم رشته‌هایی همچون روانشناسی، مشاوره و دیگر رشته‌های مورد نیاز منطقه در این دانشکده ایجاد شود.

خوابگاه؛ چالش جدی دانشکده بیجار

سی‌وسه‌مرده کمبود زیرساخت‌های رفاهی را یکی از مشکلات اصلی دانشکده بیجار دانست و گفت: پروژه ساخت خوابگاه جدید دانشجویان حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تأمین منابع مالی تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی آن مجدداً فعال شود.

وی افزود: امیدواریم با تأمین منابع، طی دو تا سه ماه آینده میزان پیشرفت پروژه به حدود ۴۵ درصد برسد و تکمیل خوابگاه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه کردستان دنبال شود.

رئیس دانشگاه کردستان ایجاد سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی را از دیگر نیازهای دانشکده بیجار عنوان کرد و بر ضرورت توسعه امکانات رفاهی و آموزشی این مرکز تأکید کرد.

خوابگاه نامناسب، مانعی برای جذب دانشجوی غیربومی

رئیس دانشکده بیجار دانشگاه کردستان نیز با اشاره به تحصیل حدود ۴۰۰ دانشجو و فعالیت هفت عضو هیئت علمی در این مرکز، وضعیت خوابگاه را یکی از موانع اصلی جذب دانشجو دانست.

احسان جعفری ندوشن اظهار کرد: نامناسب بودن شرایط خوابگاه استیجاری در مواردی موجب می‌شود خانواده‌ها پس از مشاهده وضعیت محل اسکان، از ثبت‌نام فرزندان خود در بیجار منصرف شوند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت دانشکده بیجار از سال ۱۳۹۳ افزود: این دانشکده در حال حاضر رشته‌های آمار، علوم کامپیوتر، عمران و فرش را داشته است که رشته فرش به دلیل تأمین نشدن عضو هیئت علمی از دفترچه پذیرش حذف شده است.

رئیس دانشکده بیجار ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد دانشجویان این دانشکده غیربومی هستند و به همین دلیل کیفیت و وضعیت خوابگاه‌ها تأثیر مستقیمی بر تصمیم خانواده‌ها برای انتخاب این دانشکده دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های خوابگاهی در دست اجرا گفت: عملیات ساخت خوابگاه دانشجویان دختر آغاز شده و برای خوابگاه دانشجویان پسر نیز کلنگ‌زنی انجام شده است که تکمیل این دو پروژه می‌تواند بخش مهمی از مشکلات دانشکده را برطرف کند.

جعفری ندوشن همچنین کمبود امکانات ورزشی، اعضای هیئت علمی، آزمایشگاه‌های تخصصی، کلاس‌های آموزشی و محدود بودن رشته‌های تحصیلی را از دیگر چالش‌های دانشکده بیجار برشمرد و بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد رشته‌های جدید و پرتقاضا تأکید کرد.