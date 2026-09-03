۱۳ بهله پرنده شکاری تیمارشده در بروجرد به دامان طبیعت بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ۱۳ بهله از پرندگان شکاری آسیبدیده که با همکاری اداره حفاظت محیطزیست شهرستان بروجرد به مرکز تیمار حیاتوحش «بهلولی» منتقل شده و تحت مراقبت و تیمار قرار گرفته بودند، پس از بهبودی و اطمینان از توانایی بازگشت به طبیعت، در زیستگاه شهرستان بروجرد رهاسازی شدند.
این پرندگان شامل سه بهله سارگپه، سه بهله دلیجه معمولی و هفت بهله دلیجه کوچک، پس از تحویل به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان بروجرد، تحت مراقبت و اقدامات لازم در مرکز تیمار و حیاتوحش شهرستان بروجرد قرار گرفته و پس از بهبود وضعیت جسمانی، با نظارت کارشناسان حفاظت محیطزیست شهرستان بروجرد رهاسازی شدند.
رهاسازی پرندگان شکاری، اقدامی مؤثر در راستای حفاظت از تنوع زیستی و بازگرداندن گونههای آسیبدیده به چرخه طبیعی اکوسیستم به شمار میرود؛ چراکه این پرندگان نقش مهمی در حفظ تعادل جمعیت گونهها و سلامت زیستبوم دارند.
اداره کل حفاظت محیطزیست لرستان ضمن قدردانی از همکاری و تلاشهای مرکز تیمار حیاتوحش «بهلولی»، از شهروندان درخواست دارد در صورت مشاهده حیاتوحش وحشی آسیبدیده، از نگهداری یا جابهجایی خودسرانه آنها خودداری کرده و مراتب را به نزدیکترین اداره حفاظت محیطزیست اطلاع و یا با سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.
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