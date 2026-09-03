به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر پنجشنبه در جریان مانور شبیه‌سازی انفجار و آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی ۲۴ واحدی در کنگان اظهار کرد: هماهنگی بین‌بخشی، سرعت عمل و تقسیم دقیق وظایف در لحظات اولیه وقوع حادثه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان شهروندان و کاهش خسارات دارد.



وی افزود: استمرار برگزاری مانورهای عملیاتی، ارتقای آمادگی نیروها، بررسی تجهیزات و شناسایی و رفع نواقص احتمالی باید به‌صورت مستمر دنبال شود.



فرماندار کنگان خواستار ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌های حاضر در مانور و بهره‌گیری از نتایج آن برای تقویت توان مدیریت بحران شهرستان شد و از تلاش نیروهای امدادی و خدمات‌رسان قدردانی کرد.