به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر پنجشنبه در جریان مانور شبیهسازی انفجار و آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی ۲۴ واحدی در کنگان اظهار کرد: هماهنگی بینبخشی، سرعت عمل و تقسیم دقیق وظایف در لحظات اولیه وقوع حادثه، نقش تعیینکنندهای در حفظ جان شهروندان و کاهش خسارات دارد.
وی افزود: استمرار برگزاری مانورهای عملیاتی، ارتقای آمادگی نیروها، بررسی تجهیزات و شناسایی و رفع نواقص احتمالی باید بهصورت مستمر دنبال شود.
فرماندار کنگان خواستار ارزیابی دقیق عملکرد دستگاههای حاضر در مانور و بهرهگیری از نتایج آن برای تقویت توان مدیریت بحران شهرستان شد و از تلاش نیروهای امدادی و خدماترسان قدردانی کرد.
بوشهر- فرماندار کنگان بر ضرورت افزایش آمادگی و هماهنگی دستگاههای امدادی و خدماترسان برای مقابله با حوادث احتمالی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر پنجشنبه در جریان مانور شبیهسازی انفجار و آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی ۲۴ واحدی در کنگان اظهار کرد: هماهنگی بینبخشی، سرعت عمل و تقسیم دقیق وظایف در لحظات اولیه وقوع حادثه، نقش تعیینکنندهای در حفظ جان شهروندان و کاهش خسارات دارد.
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