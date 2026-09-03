به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز عملیات اجرایی دانشگاه تمامهوشمند فرهنگیان قم بعدازظهر پنجشنبه با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
این پروژه با حضور مسئولان ملی و استانی و جمعی از خیرین مدرسهساز و دانشگاهساز وارد مرحله اجرا شد و میتواند به عنوان یکی از طرحهای مهم زیرساختی حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.
این دانشگاه در محدوده انتهای بلوار الغدیر قم و در پشت ورزشگاه یادگار امام خمینی (ره) احداث خواهد شد و برای اجرای آن اعتباری در حدود ۱۰ همت معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، مرحله نخست این مجموعه آموزشی طی دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و در مراحل بعدی نیز زیرساختهای مختلف مورد نیاز دانشگاه توسعه پیدا خواهد کرد تا مجموعهای جامع و تخصصی برای آموزش و تربیت معلمان شکل گیرد.
وزیر آموزش و پرورش از پیگیریهای استاندار قم تقدیر کرد
کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سخنانی با اشاره به روند پیگیری مسائل آموزش و پرورش استان قم، از اهتمام استاندار در دنبال کردن موضوعات این حوزه تقدیر کرد و این نوع پیگیری را قابل توجه دانست.
وی با بیان اینکه مسائل آموزش و پرورش از موضوعات مربوط به یک مدرسه تا طرحهای بزرگ زیرساختی در سطح استان دنبال میشود، از استمرار پیگیریهای استاندار قم در وزارت آموزش و پرورش ابراز شگفتی کرد و این رویکرد را برای مجموعه آموزش و پرورش کشور درسآموز دانست.
استاندار قم طی ماههای گذشته با برگزاری جلسات و انجام پیگیریهای متعدد، موضوع توسعه زیرساختهای آموزشی و ظرفیتسازی برای مشارکت خیرین در طرحهای تعلیم و تربیت را دنبال کرده است.
فعالسازی ظرفیت خیرین برای حضور در پروژههای آموزشی استان و پیگیری مسائل مرتبط با آموزش و پرورش از جمله اقداماتی است که در روند شکلگیری این طرح مورد توجه قرار گرفته و زمینه آغاز عملیات اجرایی دانشگاه تمامهوشمند فرهنگیان را فراهم کرده است.
استاندار قم بر توسعه زیرساختهای تربیت معلم تأکید کرد
بهنامجو، استاندار قم، در ادامه این مراسم با اشاره به ظرفیتهای علمی، فرهنگی و معنوی شهر قم، دانشگاه فرهنگیان را از زیرساختهای مهم در فرآیند تربیت نیروی انسانی برای نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و بر ضرورت توجه ویژه به توسعه آن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای قم میتواند در مسیر تربیت معلمان توانمند مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای این شهر باید به تربیت معلمانی منجر شود که علاوه بر برخورداری از دانش و مهارت، از هویت و توانمندی لازم برای ایفای نقش در نظام آموزشی کشور برخوردار باشند.
استاندار قم همچنین بر ضرورت اجرای مرحله نخست پروژه در بازه زمانی پیشبینیشده تأکید کرد و خواستار آن شد که فاز نخست این طرح طی دو سال آینده به مرحله بهرهبرداری برسد.
بر اساس برنامه پیشبینیشده برای این مجموعه، فضاهای آموزشی و اداری، خوابگاههای دانشجویان دختر و پسر، مسجد و دیگر امکانات مورد نیاز دانشگاه در مراحل مختلف احداث خواهد شد.
دانشگاه فرهنگیان قم توسعه مییابد
دانشگاه تمامهوشمند جامعه فرهنگیان ایران با رویکرد ایجاد یک مجموعه جامع، هوشمند و تخصصی در حوزه آموزش و تربیت معلمان طراحی شده است و زیرساختهای آموزشی، اداری، اقامتی و رفاهی آن در قالب مراحل مختلف پیشبینی شده است.
این طرح صرفاً برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی استان قم تعریف نشده و ظرفیتهای پیشبینیشده برای آن میتواند در سطح ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان یکی از زیرساختهای تربیت نیروی انسانی در حوزه تعلیم و تربیت کشور ایفای نقش کند.
آغاز عملیات اجرایی این پروژه در شرایطی انجام شد که توسعه زیرساختهای آموزشی و افزایش ظرفیتهای مرتبط با تربیت نیروی انسانی در شمار موضوعات مورد پیگیری مدیریت استان قم قرار گرفته است.
حضور خیرین مدرسهساز و دانشگاهساز در این طرح نیز از محورهای مورد توجه در روند شکلگیری پروژه بوده و همراهی این مجموعه در کنار دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش و مدیریت استان، از عوامل مؤثر در به جریان افتادن عملیات اجرایی دانشگاه عنوان شده است.
این پروژه به ظرفیت ملی تبدیل میشود
دانشگاه تمامهوشمند فرهنگیان قم با تکمیل مراحل مختلف احداث میتواند به یکی از مجموعههای مهم زیرساختی حوزه تربیت معلم تبدیل شود و ظرفیتهای آن فراتر از نیازهای استان، در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.
این پروژه همچنین در چارچوب برنامههای توسعه زیرساختهای آموزشی قم قرار دارد و قرار است مجموعهای از امکانات آموزشی، اداری، اقامتی و رفاهی را در یک ساختار جامع در اختیار جامعه فرهنگیان قرار دهد.
اکنون با آغاز عملیات اجرایی، این طرح ۱۰ هزار میلیارد تومانی از مرحله برنامهریزی و پیگیری وارد مرحله ساخت شده است و مطابق برنامه اعلامشده، فاز نخست آن باید طی دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.
اجرای این پروژه با همراهی دولت چهاردهم، مدیریت استان، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و خیرین مدرسهساز و دانشگاهساز دنبال میشود و تکمیل مراحل آن میتواند ظرفیت تازهای برای آموزش و تربیت معلمان در قم و در سطح کشور ایجاد کند.
نظر شما