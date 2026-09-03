به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در شورای توسعه و برنامهریزی لرستان، اظهار داشت: حدود دو سال پیش در مراسم معارفه به عنوان استاندار لرستان، اعلام کردم که باید متفاوت عمل کنیم، باید سد «معشوره» ساخته شود، حریم قلعه «فلکالافلاک» ساماندهی شود، سد «مخملکوه» ساخته شود، جاده الیگودرز-داران تکمیل شود و چند طرح بر زمین ماهنده دیگر، ولی اکنون «افعال» تغییر کردهاند.
وی ادامه داد: امروز این پروژهها در سطح استان فعال شده و از پیشرفت مطلوبی برخوردار هستند و تغییر چهره استان، نظر ما نیست بلکه نظر وزیر دولت و عضو کابینه و هیئت دولت است.
استاندار لرستان با بیان اینکه در جلسات برای شتاببخشی به کارها، صرفاً به نواقص پرداخته میشود، گفت: به لطف خداوند و تلاش فرمانداران و مدیران استان، اکنون استان به مثابه یک کارگاه عمرانی در بخشهای مختلف، فعال است.
شاهرخی، افزود: ماهیت جلسات، برداشتن موانع و نواقص است و در همه جلسات، پیدا کردن راهحل برای شتاببخشی به پروژهها در دستورکار قرار دارد.
وی تاکید کرد: امروز زمان افعال تغییر کرده و جای « انجام خواهیم داد به در حال انجام است»، تغییر کرده و همه مدیران نیز مشارکت کردند که وعدهها به فعلیت برسد.
استاندار لرستان، یادآور شد: امروز طرحهای توسعهای استان با قدرت در حال پیگیری و اجرا هستند و انتظارات ایجاد شده برای تغییر چهره استان در سالهای آینده، به خوبی در سطح استان خودش را نشان میدهد.
شاهرخی، افزود: در این مسیر باید همکاری بین بخشی دستگاهها تقویت شود تا شاهد تحقق وعدههای داده شده باشیم.
وی ادامه داد: همه مدیران و مسئولان استان برای تحقق این وعدهها، به صورت شبانه روزی تلاش میکنند و این اقدامات توسط دولت و دستگاههای مختلف ارزیابی میشود و خروجی آن هم اظهارنظر مسئولان درباره ایجاد تغییرات مطلوب در استان است.
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